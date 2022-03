Bonus cultura 2022: cos'è, come funziona e a chi spetta

Ragazzi del 2003, pronti per il Bonus cultura? Scopriamo subito cos’è e come funziona l’incentivo del Governo per sostenere la formazione e la crescita culturale, con tante belle novità tra le cose che si possono fare attraverso questo strumento a favore dei giovani come il Bonus assunzioni!

Cos’è il Bonus cultura e a chi spetta

Bonus cultura è un’iniziativa volta a promuovere la cultura fra i giovani e consiste in un buono di 500 € da spendere in vari settori, da cinema, musica e concerti a eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, di teatro e molto altro ancora!

Il progetto è scattato nel 2016 e oggi è alla sua sesta edizione, stavolta rivolta ai ragazzi nati nel 2003. Nel 2022, infatti, possono usufruire del Bonus cultura tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni nel 2021 purché residenti in Italia o in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità.

Come funziona Bonus cultura e come richiederlo

Il Bonus può essere usato per acquisti (entro il 28 febbraio 2023) di beni per un totale di 500 €, ma esclusivamente nei seguenti ambiti:

biglietti per spettacoli teatrali e cinematografici anche dal vivo

per spettacoli teatrali e cinematografici anche dal vivo libri (inclusi audiolibri e e-book, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura per la relativa riproduzione)

(inclusi audiolibri e e-book, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura per la relativa riproduzione) titoli di accesso a musei , mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali

, ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali musica su cd e online, dvd musicali, dischi in vinile (esclusi supporti hardware per la riproduzione)

su cd e online, dvd musicali, dischi in vinile (esclusi supporti hardware per la riproduzione) corsi di musica

corsi di teatro

corsi di lingua straniera

prodotti dell’ editoria audiovisiva (singole opere audiovisive, anche in formato digitale, con esclusione di supporti hardware per la riproduzione)

(singole opere audiovisive, anche in formato digitale, con esclusione di supporti hardware per la riproduzione) abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale

Come richiedere il buono? Dal 17 marzo e fino al 31 agosto 2022 tutti i ragazzi del 2003 che intendono usufruirne devono registrarsi con SPID o CIE sul sito web 18app, così da ottenere il Bonus da spendere entro il 28 febbraio 2023!