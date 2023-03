Perché tutti parlano di Bold Glamour, il filtro di TikTok

Volti perfetti, make-up impeccabili e zero inestetismi della pelle. È il sogno di tutte (o quasi) che diventa “realtà” sui social con Bold Glamour, il filtro di TikTok così impercettibile da essere stato accolto come vera rivoluzione da milioni di utenti. Eppure dietro questa diavoleria del web si nascondono più insidie che benefici. Soprattutto in termini di autostima, un po’ come accade con la sindrome di Snapchat.

Cos’è Bold Glamour?

Foto Shuttestock | Pemika Chedpiroon

Bold Glamour è il filtro di TikTok che ha conquistato milioni di persone sui social rendendole semplicemente perfette. Non parliamo di educazione né di carattere, tantomeno di realtà, ma di pura finzione che riguarda semplicemente il lato estetico e che sta letteralmente spopolando online.

Ma è già qualcosa da cui tanti si tengono a distanza perché c’è parecchio da perdere, anche se si acquista molto in termini di bellezza e sex appeal.

Vi è mai capitato di trovarvi di fronte a influencer bellissime e dal volto praticamente senza difetti? Occhi e labbra impeccabili, sguardi da cerbiatte e sopracciglia così ben definite da essere per voi un vero miraggio?

Bene, al 99% si tratta di un “falso”, un “trucco” che deriva soltanto dall’uso del filtro Bold Glamour.

Un calcio all’autostima e un inno all’apparenza, ma quando ci si scopre?

Bold Glamour non è nient’altro che pura finzione. Dietro la perfezione esibita e ostentata sui social, da Instagram a TikTok, c’è una verità totalmente diversa che rischia di confondere e persino deludere.

Innalzare il livello dei canoni estetici, già fin troppo inverosimili e pericolosi perché inducono a ritenersi sempre in difetto e sempre inferiori, significa dare un calcio all’autostima contribuendo a costruire mondi di plastica che non possono esistere.

Una fuga dalla realtà e una deriva da cui poi, se si è troppo deboli, è davvero difficile tornare indietro per acquisire la giusta dimensione di se stessi e dare il giusto peso ai pregi, ma anche ai difetti che tutti abbiamo e che dobbiamo accettare.

Immaginate di conoscere qualcuno online grazie a Bold Glamour, e di doverlo incontrare dal vivo. Quando ci si scopre, cosa succede?

Sicuramente si svela la bugia: l’immagine non corrisponde alla realtà, e questo non fa altro che portare avanti un’idea di apparenza che scavalca tutto, anche l’essere e le sue meravigliose differenze, ma prima o poi tutto viene a galla…