Boho make-up, ecco in che cosa consiste il trucco da gitana

Hai mai sentito parlare di Boho make-up? Parleremo di questo fantastico stile di trucco, chiamato anche trucco da gitana.

Il trucco Boho è ispirato allo stile bohemien, con un tocco di mistero e un pizzico di romanticismo. È un look che mette in risalto la tua bellezza naturale e dona un aspetto affascinante.

L’origine del termine “bohémien” risale alla metà dell’1.800, quando veniva utilizzato per descrivere gli artisti, gli scrittori e i poeti che vivevano una vita alternativa, fuori dagli schemi e contro le convenzioni dell’epoca. Erano noti per il loro spirito libero, la creatività e il desiderio di esplorare nuove idee e modi di vivere.

Il trucco Boho prende spunto da questo stile di vita eccentrico e romantico. Si caratterizza per l’uso di colori caldi, naturali e delicati che contribuiscono a creare uno sguardo magnetico e un aspetto radioso. Le tonalità terrose come il marrone, il bronzo e il rame sono spesso utilizzate per gli occhi, mentre i colori pastello o accesi vengono utilizzati per le labbra e le guance.

In cosa consiste il trucco da gitana?

L’elemento principale è la pelle luminosa e fresca. Per ottenere questo effetto, ti sveleremo i trucchi migliori per realizzare questo make-up super e di tendenza.

Segui questi passaggi per realizzare il tuo Boho Make-up

Se cerchi un make-up che sia fresco, romantico e con un tocco di mistero, il trucco da gitana è la scelta perfetta per te:

Utilizza una crema idratante e un Primer per preparare la pelle al trucco Scegli un fondotinta leggero, dello stesso tono del tuo incarnato, che possa illuminare il viso Fai il contouring seguendo le linee del viso, dando importanza agli zigomi Utilizza un blush rosato per mettere in risalto le guance Con un velo di cipria fissa bene il trucco Punta su un ombretto caldo, prediligi il bronzo e il rame, sfumalo sulla palpebra mobile Crea una leggera sfumatura, verso l’esterno, con l’ombretto per dare profondità allo sguardo Puoi usare un eye-liner marrone oppure una matita marrone per sporcare le estremità dell’occhio, regalandoti un’aria misteriosa Usa un ombretto oro o un illuminante nell’angolo interno dell’occhio e su tutti i punti strategici come l’arcata del sopracciglio e la punta del naso Pettina le sopracciglia verso l’alto, senza essere troppo precisa Con una matita puoi renderle folte, scegli un eye-brow, o penna per sopracciglia, per dare più definizione Applica una generosa dose di mascara per creare l’effetto voluminoso e seducente, l’occhio nel Boho make-up è fondamentale Per le labbra puoi utilizzare colori intensi come il rosso o il corallo, se preferisci, utilizza una matita per sbordare le labbra e renderle più carnose

Il trucco Boho, o trucco da gitana, è divertente da realizzare e ti permette di esprimere la tua personalità unica. Non dimenticare di abbinarlo ad un outfit bohemien, con dettagli colorati e accessori unici per completare il look.

Se cerchi uno stile di trucco che sia fresco, romantico e con un tocco di mistero, il trucco da gitana potrebbe essere la scelta perfetta per te. Sperimenta, divertiti e lascia che il tuo spirito libero si rifletta nel tuo aspetto affascinante!