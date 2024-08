Bobo Vieri con i capelli rosa, la nuova svolta dell’ex calciatore: “Colpa” della moglie Caracciolo

L’ex calciatore Bobo Vieri ha deciso di tingersi i capelli di rosa. Una svolta voluta anche dalla moglie Costanza Caracciolo. Anche lontano da un campo da calcio, l’ex bomber di Inter, Juve e della nazionale italiana riesce sempre a far parlare di sé. La coppia Vieri-Caracciolo, infatti, è sempre in voga nelle pagine rosa e sul web, anche perché sono molto simpatici e apprezzati da parte dei loro fan. Infatti, di tanto in tanto si inventano qualcosa per allietare le loro giornate, ma anche quelle dei loro follower. L’ultima trovata di Bobo Vieri è stata quella di tingersi i capelli di rosa. Anzi, più precisamente a cambiare la loro colorazione è stata la moglie, con la quale condivide anche la …

Anche lontano da un campo da calcio, l’ex bomber di Inter, Juve e della nazionale italiana riesce sempre a far parlare di sé. La coppia Vieri-Caracciolo, infatti, è sempre in voga nelle pagine rosa e sul web, anche perché sono molto simpatici e apprezzati da parte dei loro fan. Infatti, di tanto in tanto si inventano qualcosa per allietare le loro giornate, ma anche quelle dei loro follower.

L’ultima trovata di Bobo Vieri è stata quella di tingersi i capelli di rosa. Anzi, più precisamente a cambiare la loro colorazione è stata la moglie, con la quale condivide anche la gioia di crescere due figlie, Stella (2018) e Isabel (2020). La loro relazione sembra essere contraddistinta da tanto amore, sia fra di loro che per la famiglia che stanno costruendo.

Si sono sposati nel 2019 tramite una cerimonia civile andata in scena a Milano e ancora oggi riescono a tenere la loro relazione più vivida che mai. Per chi non lo sapesse, si sono conosciuti nel 2017 grazie ad alcune amicizie che avevano in comune, fatto che li ha portati ad avvicinarsi e a fidanzarsi.

Bobo Vieri, i capelli rosa e il tag a Costanza Caracciolo

Le immagini che immortalano il bomber italiano con i capelli rosa sono state condivise da lui stesso sul suo profilo di Instagram. Nella didascalia, però, è spuntato anche il tag alla moglie Costanza Caracciolo, ex velina di Striscia la Notizia e oggi influencer di altissimo successo. Proprio su Instagram, infatti, la donna possiede oltre 1,2 milioni di follower ed è solita condividere delle immagini sempre molto affascinanti, ma anche alcuni video simpatici con il marito.

Recentemente, i due hanno anche preso parte a una pubblicità insieme e le immagini di essa sono state caricate proprio sui loro profili social. Simpatia, amore e tanto successo sono gli elementi fondanti della loro relazione, sempre molto seguita sul web da parte dei tanti utenti fan che posseggono.

Fra le ultime immagini condivise dal bomber, ci sono anche quelle che riguardano il suo taglio di capelli, svolto proprio da lei mentre i due si trovavano in giardino. Anche in quel caso, Bobo Vieri non ha perso l’occasione di riprendere la scena e di fare uno scherzo che ha spaventato la moglie. Ma a colpire particolarmente i loro follower sono state le istantanee che immortalano lui sorridente e con i capelli rosa, giacché il post ha ricevuto oltre 38 mila like e più di 260 commenti.