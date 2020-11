Black Panther 2 potrebbe avere tra gli interpreti Rihanna

Il web è impazzito quando tra i nomi degli attori che potrebbero prendere parte al secondo volume della pellicola Marvel Black Panther è comparso anche quello di Rihanna.

Una carriera cinematografica avviata

Rihanna potrebbe quindi tornare sul grande schermo. Nel 2012, infatti, aveva infatti debuttato nel film di fantascienza Battleship e più di recente, nel 2018, aveva avuto un ruolo in Ocean’s 8 al fianco di attrici del calibro di Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway e Helena Bonham Carter (e senza sfigurare, oseremmo dire). L’inizio delle riprese del sequel Marvel è previsto per luglio del 2021 e per il momento non c’è stata una conferma, ma neanche una smentita, riguardo la presenza della cantante vincitrice di nove Grammy‘s Awards.

Rihanna è piena di impegni (e talenti)

Se davvero Rihanna entrasse a far parte del cast di Black Panther 2 gli impegni per l’artista diventerebbero davvero tantissimi: oltre a quella cinematografica, infatti, Riri porta avanti la carriera musicale (i fan attendono da parecchio l’uscita di un nuovo album da ormai 4 anni), mentre manda avanti una casa cosmetica, Fenty Beauty, e una di biancheria intima, Savage X Fenty.

L’ultimo album quattro anni fa: “Varrà la pena aspettare”

Sulla musica comunque Rihanna non vuole certo cedere: “Sono sempre al lavoro su nuova musica. Solo perché non ho pubblicato un album in pochi anni non significa che non ci sto lavorando. Non pubblicherò nuova musica solo perché le persone la desiderano. Farò in modo che valga la pena aspettare, e ne varrà la pena”, aveva rivelato in un’intervista qualche tempo fa, lasciando sperare che il 2021 possa essere l’anno giusto.

Il dubbio sul ruolo in Black Panther 2

Sul ruolo che andrebbe a ricoprire Rihanna le speculazioni sono molte, di certo c’è che dovrebbe affiancare Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke e Angela Bassett che torneranno nel sequel.

Il protagonista del primo capitolo di Black Panther, Chadwick Boseman, è invece scomparso il 28 agosto 2020 a causa di un cancro al colon, e la casa di produzione cinematografica non ha ancora annunciato come interà sostituirlo.