Se avete in programma un viaggio per Londra e avete scelto l’ultimo weekend del mese di novembre, sappiate che non potevate fare scelta migliore: l’ultimo venerdì di questo mese, infatti, è dedicato al Black Friday. Per chi non lo sapesse, il cosiddetto venerdì nero rappresenta il giorno in cui negozi, brand, grandi catene ed e-commerce offrono delle promozioni e sconti imperdibili a tutti i clienti. Quindi, sarà impossibile non approfittare degli sconti, e fare shopping per le vie inglesi sarà super divertente e piacevole! In altre parole, il Black Friday annuncia anche l’inizio del periodo degli acquisti di Natale…

Il 29 novembre 2019 è la giornata dedicata al Black Friday, ma a Londra, così come in altre città, gli sconti si prolungheranno per tutto il weekend. Non avete scuse: prendete carta e penna, o aprite le notes del vostro smartphone, e segnatevi le mete da non perdere assolutamente! Sapevate, inoltre, che per l’occasione Amazon aprirà le porte a chiunque?! Vi spiegheremo meglio più avanti…

Black Friday Londra: i negozi d’abbigliamento da non perdere

Con l’arrivo del Black Friday, se siete in quel di Londra, potreste acquistare le ultime tendenze di moda e rifarvi anche il guardaroba. Portatevi quindi una grande valigia e riempitela solo una volta che siete lì. Ma quali sono i negozi a cui fare riferimento per l’occasione? Se avete un budget non eccessivamente alto e volete usufruire di sconti che arrivano fino al 50%, non potete assolutamente perdervi i negozi più famosi e amati di Londra, ovvero Topshop, Primark e Forever 21. Per avere tutto a portata di mano ed evitare spostamenti continui, potreste optare per Oxford Street, ma preparatevi alla marea di gente che vi sommergerà!

Se volete evitare le basse temperature e siete anche alla ricerca di brand più importanti, non potete perdervi assolutamente Harrods. Oltre all’abbigliamento, troverete oggetti di lusso e accessori di moda. Il palazzo viene definito come un vero e proprio monumento e vanta ben 300 reparti! In alternativa, visitate il London Designer Outlet, dove al suo interno c’è una vasta scelta di negozi con tantissimi prodotti in sconto.

The Home of Black Friday: la casa di Amazon da non perdere assolutamente

Come detto inizialmente, siete davvero fortunati di poter visitare Londra proprio nel weekend del Black Friday. Un tappa imperdibile è la Amazon’s Home of Black Friday: ebbene sì, la casa di Amazon apre le porte a tutti proprio per permettere ai suoi acquirenti di testare da vicino le novità Amazon, per comprare di persona prodotti da diversi brand e artigiani, e per prendere parte di masterclass, degustazione all’Amazon Bar e usufruire di alcuni trattamenti di bellezza e partecipare a corsi di cucina. Da L’Oreal a Maybelline, da Philips a Lavazza, da Yankee Candle a Sa Designer Parfums, molti brand prenderanno parte di questo magnifico progetto. L’evento prenderà vita il 28 Novembre e terminerà il 1 Dicembre, e si svolgerà presso il seguente indirizzo: 7 Addington Street, London, SE1 7RY.

Black Friday 2019 a Londra: dove acquistare giocattoli e smartphone!

Se avete intenzione di acquistare uno smartphone o fare un regalo a uno dei vostri nipotini, allora non dovete assolutamente perdervi Argos, un negozio di giocattoli che propone anche tantissime decorazioni di Natale. Un altro grande magazzino a cui poter fare riferimento per giochi per bambini è Hamleys, dove è possibile trovare una vasta scelta di giochi sia per i più piccoli che per i più grandicelli!