Black Friday: dove acquistare i migliori capi sportivi

Il Black Friday è arrivato e oggi si può acquistare praticamente qualsiasi cosa scontata: dai prodotti per capelli fino all’arredamento, non ci sono regole.

Per quelle di voi che non si sono già organizzate da settimane con siti spia e wish list infinite da tenere d’occhio durante questa giornata di sconti, le offerte potrebbero essere davvero troppe. Per non farvi diventare matte, vi offriamo una lista di capi sportivi in saldo e qualche negozio dove cercare per rimpiazzare quelle vecchie scarpe da corsa consumate, o anche solo per trovare una comoda tuta nuova.

Le sneakers nel giorno del Black Friday

Si sa che le sneakers sono le scarpe più desiderate degli ultimi anni, non sono più solo per una corsa veloce al supermercato. Tutte le it girls ne hanno almeno un paio (o qualche centinaio), se voi ne state cercando di bellissime: su Zalando trovate le Superrep Groove di Nike in stampa animalier, mentre da Maxi Sport le Saucony sono in saldo in tantissimi colori diversi.

Per il running

Come dicevamo, potreste decidere di voler cambiare le vostre adorate, ma un po’ consumate, scarpe da running: tra le offerte migliori ci sono sicuramente le Asics, magari un paio di Gel Cumulus 21 rosa. Oppure le Hoka Bondi 7, tra le migliori in circolazione. Per le vere curiose, poi, potrebbe essere arrivato il momento di provare le Five Fingers di Vibram.

Si sa, però, che la corsa non è solo scarpa: con l’arrivo del freddo potreste cercare una giacca a vento per ripararvi dall’aria invernale. Dato che la sicurezza è importante, il poncho ad alta visibilità di Carhartt potrebbe essere una buona idea. Per chi invece non volesse sentirsi “costretta” nei movimenti, questo gilet di Adidas sembra perfetto.

Per il fitness

La palestra non la vediamo da un po’, è vero, ma molte di noi si stanno impegnando per continuare ad allenarsi in casa o all’aperto. Per darsi la carica, sfruttare il Black Friday per un completo nuovo è perfetto (sì, anche se non lo vedrà nessuno: l’importante è sentirsi bene con se stesse). Da Oysho la scelta per i leggings è davvero incredibile: dai modelli più basici, alle stampe a fiori o animalier.

Il top, invece, richiede qualche attenzione in più: non deve essere solo bello, ma soprattutto comodo, specie per le sportive con un seno più abbondante. Il rischio è quello di farsi male, Nike offre quindi una varietà di modelli a partire da quelli ultra soft, a quelli con sostegno elevato.

Per gli sport invernali

Non si sa bene quando potremo rifilare gli scarponi, ma nel frattempo possiamo approfittare delle offerte per acquistarne un paio nuovo fiammante da sfoderare sulle piste alla prima occasione. Da Df Sport Specialist questi Rossignol con interno di pelliccia vi terranno sicuramente calde, senza peccare di stile o performance. Alle appassionate di snowboard è dedicata una sezione a parte durante il Black Friday, dove potete trovare quelli di Vans, che sono anche davvero stilosi.

Per le tute, tra le più calde e performanti ci sono certo quelle di The Noth Face, mentre Rossignol propone modelli più “eleganti” perfetti anche per stare comodamente sedute in rifugio.

Approfitta davvero del Black Friday

Passando molto più tempo in casa, molte di noi hanno imparato ad apprezzare la comodità della tuta. Perché non approfittare dei saldi del Black Friday sui capi sportivi anche per la vita di tutti i giorni? Su ASOS se ne trovano davvero molte scontate in queste ore: super colorate, o molto più basic.