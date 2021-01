Tra le più grandi pop star al mondo, la giovanissima Billie Eilish è diventata nel giro di poco tempo un’icona assoluta, grazie al suo stile eclettico e alla sua bellezza naturale. Ma, quando si è sempre sotto i riflettori, il rischio è subire una pioggia di commenti sul proprio aspetto, dai quali non è sempre facile difendersi. Dopo aver sperimentato sulla sua pelle cosa significhi ricevere quotidianamente commenti non richiesti sul proprio aspetto, la cantautrice ha scelto, in linea di massima, di non rispondere alle voci che circolano su di lei. Ma questa volta non è riuscita a trattenersi, quando, dopo aver postato la sua foto del passaporto, hanno iniziato a rimbalzare titoli di giornali e commenti sui social che prendevano di mira le sue labbra carnose.

Billie Eilish: “Ma se non metto neppure il rossetto…”

La foto, postata su Instagram il 16 gennaio, ha da subito calamitato l’attenzione dei media, per un dettaglio che non è passato inosservato: le labbra carnose della cantautrice. Tra le migliaia di commenti a corredo della foto, molti hanno ipotizzato che dietro quelle labbra carnose si nascondesse un piccolo trucco di make-up. Non si è fatta attendere la risposta della cantautrice diciannovenne, che nelle storie di Instagram ha chiarito la sua posizione. “Non ha mai applicato nulla alle mie labbra per dare un effetto riempitivo – ha dichiarato la cantante -. Non ho nemmeno mai indossato un rossetto da quando avevo 13 anni“.

La cantante da bambina: la foto che incanta!

Naturalmente, non c’è nulla di male nel ricorrere a qualche trucco per far sembrare le labbra più piene: si tratta di una tecnica a cui ricorrono moltissimi make up artist nel curare il trucco di star e celebrità. Detto questo, la nostra amata Billie Eilish non ha voluto subire le illazioni sul suo aspetto, che non hanno, in effetti, nulla di fondato. Basta scorrere le foto della cantautrice per accorgersi che persino da bambina le sue labbra erano rosse e leggermente imbronciate, come lo sono oggi.

Inutile dire che siamo orgogliose di Billie Eilish per aver difeso sé stessa e aver messo a tacere le voci.