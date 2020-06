Nuova estate, nuovo anno per Bikini lovers, dove troviamo costumi per tutti i gusti.

Foto Bikini Lovers

Il brand Bikini lovers lancia costumi in tantissimi colori e modelli, in lurex e in velluto (le tendenze più ricercate per l’estate), dai mini Swarovski ai colori pastello.

Foto Bikini Lovers

Abbiamo fatto un giro sul sito di Bikini lovers: lo shop online non ci ha deluso e adesso siamo qui per parlarvi dei costumi a triangolo, dei costumi a fascia e dei costumi interi firmati Bikini lovers. Bikini Lovers: sito tutto da scoprire!

Bikini by Bikini lovers

Foto Bikini Lovers

Quale scelta migliore se non Bikini lovers se siete amanti dei costumi a triangolo?

Foto Bikini Lovers

Che amiate i colori classici, il nero o le nuove nuance pastello must have del 2020 come il verde acqua o il giallo crema, le fantasie colorate animalier o con fiori tropicali, i top a balconcino o coi laccetti, il lurex o i tessuti metallizzati non rimarrete deluse da Bikini lovers: prezzi di fascia media e costumi variegati.

Foto Bikini Lovers

Sembra che il segreto sia puntare sulla luminosità dei tessuti, come se doveste comprare un costume da sera insomma!

Foto Bikini Lovers

Il velluto d’altronde è da sempre considerato una fibra elegantissima, lo trovate anche in giallo ocra, rosso mattone e lilla: altri tre colori di tendenza!

Costumi a fascia

Foto Bikini Lovers

Un altro must have irrinunciabile per l’estate sono i costumi a fascia, dal tocco sportivo, confortevoli e tanto eclettici quanto i più succinti colleghi bikini. Insieme alle fasce glitterate con o senza spalline, con fiocchi e intrecci al centro, Bikini lovers propone anche fantasie naive dal tocco tropicale, con felini disegnati e fondo colorato in rosa o verde.

Foto Bikini Lovers

Se preferite modelli più minimal optate per una versione a fascia di velluto in rosa antico, blu, verde chiaro, sfumature nude, rosso magenta e chi più ne ha più ne metta. Per quanto riguarda gli slip si spazia dallo slip classico a quello super sgambato in stile anni ’90, da quello a triangolo con laccetti a quello a vita altissima dal tocco vintage. Spendete un po’ di tempo da Bikini lovers: sullo store troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro.

Costumi interi

Foto Bikini Lovers

E infine loro: i costumi interi. I più raffinati e dal tocco d’antan. In velluto blu notte o nero dal taglio classico sportivo, oppure in rosso magenta e nero con fiocco e intaglio sul ventre. Sono tutti disponibili su Bikini Lovers shop on line.

Foto Bikini Lovers

Se preferite versioni più “articolate” troverete modelli con scollo all’americana in fantasia tropicale e animalier insieme, oppure a bande larghe verticali multicolor e lurex, anni ’80 style, con schiena totalmente scoperta. Lo stesso modello lo trovate anche in nero, non vi resta che scegliere il vostro preferito!