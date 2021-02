Anche se tra poco diremo addio a questo gelido inverno e potremo finalmente sfoggiare i nostri look primaverili, c’è qualcuno che sta già pensando all’estate. Le giornate al mare, tra sessioni sotto al sole per abbronzarsi e chiacchiere con gli amici, mancano un po’ a tutti. Chiara Ferragni ha già cominciato a pensare all’estate e ha deciso di condividere alcune foto con i suoi 22 milioni e mezzo di follower.

L’influencer più amata d’Italia ha pubblicato una serie di collage raffiguranti lei, sua madre, Marina Di Guardo, e le sue sorelle, Francesca e Valentina. Mamma Marina e figlie sono ritratte, nei vari scatti, con indosso alcuni bikini e costumi da bagno.

Tutti i bikini indossati dalle sorelle Ferragni e dove acquistarne di simili

Rosso

Nei primi scatti a farla da padrone sono i bikini sui toni del rosso e del rosa. Chiara Ferragni in questo caso indossa un costume intero con incrocio sulla schiena e dettagli nella parte delle spalle, mentre le sorelle Ferragni e Marina Di Guardo indossano bikini dal taglio più semplice, ma mai fuori moda.

Tra i tanti bikini rossi disponibili in commercio, per copiare il look delle sorelle Ferragni, vi consigliamo il modello di Oysho disponibile su Zalando, con dettagli a balze sulla parte anteriore sia nel pezzo di sopra che in quello di sotto.

Foto Zalando | Oysho bikini

Giallo e sgambato come quello delle sorelle Ferragni

Anche nel secondo collage spazio invece al giallo, tra i colori di tendenza per la prossima primavera e che ritroveremo anche in estate, essendo una tonalità di colore perfetta da indossare con l’abbronzatura. In questo caso i protagonisti sono costumi con mutanda super sgambata e a vita alta, tornati di moda in questi ultimi anni.

Per quanto riguarda i bikini in questa nuances di colore, noi vi consigliamo di dare un’occhiata a quelli proposti da H&M. Questo modello a triangolo, in particolare, è foderato e le coppe imbottite valorizzano il seno e donano un effetto push-up. Le spalline, infine, si uniscono sulla schiena e si annodano sul retro.

Foto H&M | Top bikini triangolo push-up

Bianco

Ovviamente, tra i colori per i bikini indossati dalle sorelle Ferragni e mamma non può mancare il bianco. Con fantasia tie dye per Marina, a vita alta per Francesca, con i laccetti per Chiara e con dettagli in pizzo per Valentina. Ogni proposta è diversa e da copiare per l’estate 2021.

Sul bikini bianco non abbiamo dubbi: il modello proposto da Asos Design, semplice e realizzato in nylon riciclato, non può assolutamente mancare nel vostro guardaroba.

Foto Asos Design | bikini riciclato bianco

Animalier

Infine, dopo tante colore, troviamo anche una stampa, in questo caso l’animalier. Le sorelle Ferragni e Marina Di Guardo hanno scelto tre bikini dalla stampa aggressive perfetta anche per l’estate che ci attende.

Sempre su Zalando, se vi siete innamorati dei bikini con stampa animalier, potete trovare questo modello, semplice ma d’effetto, firmato Calvin Klein Swimwear, con spalline regolabili e imbottitura removibile.

Foto Zalando | Bikini Calvin Klein Swimwear

A chiudere il carosello pubblicato da Chiara Ferragni, un collage che vede le tre figli ritratte nelle stesse posizioni di alcuni scatti retro di Marina Di Guardo.

Guardando le loro foto in costume, tra colori e stampe fantasia, non possiamo far altro che l’estate arrivi presto per poter sfoggiare anche noi i nostri bellissimi bikini.