Bicchieri in lavastoviglie, se il risultato non è dei migliori si può intervenire con questo trucchetto

Addio agli aloni sui bicchieri dopo la lavastoviglie: con questo metodo (che non tutti conoscono) risolverai il problema.

Forse non come la lavatrice, ma la lavastoviglie sta diventando sempre più indispensabile nelle case di ognuno di noi. Un elettrodomestico capace di agevolare non di poco una “pratica” noiosa come quella del lavaggio dei piatti a mano, facendo risparmiare fatica e tempo. Ma cosa fare se il risultato finale non è quello sperato? Capita, infatti, che al termine del lavaggio non tutto fili liscio e di ottenere stoviglie non completamente pulite.

In particolare, ti sarà capitato senz’altro di ritrovare qual fastidioso effetto opaco sui bicchieri, che non brillano come vorresti. Niente paura: c’è una soluzione. Come per tante piccole grane domestiche, anche questa prevede alcune soluzioni 100% naturali, che ti consentono di avere il risultato desiderato a costo zero. Se anche tu sei amante dei cosiddetti rimedi della nonna e sei alla ricerca di un trucchetto veloce per dire addio agli aloni sui bicchieri, sei nel posto giusto. Ti servirà solo un ingrediente che possiedi senza alcun dubbio in cucina.

Bicchieri in lavastoviglie non completamente puliti? Il trucchetto per eliminare l’effetto opaco

Se anche tu ti ritrovi con i bicchieri opachi dopo averli lavati in lavastoviglie, non preoccuparti. È un problema molto comune e sono diverse le possibili cause, dall’uso scorretto del detersivo all’intensità del lavaggio. Motivazioni che possono compromettere la pulizia di tutto ciò che inserisci in lavastoviglie, dai piatti alle posate, ma la fastidiosa patina opaca è particolarmente visibile sui bicchieri, che non risultano brillanti come vorresti. Come fare per evitare macchie e aloni biancastri? Usa il sale grosso.

Proprio come altri ingredienti naturali (aceto e limone su tutti), anche il sale grosso si rivela un validissimo alleato in fatto di pulizie domestiche. Dal bagno alla cucina, questo ‘jolly’ ti consente di risolvere diversi problemi, tra cui quello legato alla brillantezza dei bicchieri post lavastoviglie. Qual è il trucchetto? Al termine del lavaggio, apri lo sportello e posiziona un panno in microfibra ben aperto.

A questo punto riempilo di sale grosso e lascia agire all’interno dell’elettrodomestico. Questo ingrediente ha la capacità di assorbire l’umidità ed è perfetto nel caso in cui tu non riesca a svuotare immediatamente la lavastoviglie a fine ciclo. In alternativa, puoi anche creare una miscela di sale grosso e aceto, da far agire sui bicchieri per diverse ore (meglio se per tutta la notte). Troverai i vetri più splendenti che mai: provare per credere.