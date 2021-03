Bianca Balti e il suo look da città super cool

Sfidiamo chiunque a dire che Bianca Balti non sia una delle top model italiane più famose, e belle, conosciuta davvero in tutto il mondo. La super modella oggi compie 37 anni. Oltre a farle gli auguri, vogliamo anche ricordarvi alcune delle campagne pubblicitarie alle quali a preso parte. Bianca Balti, infatti, è stata il volto di, tra i tanti: Guess?, Armani Jeans, Mango, Pollini, Intimissimi e La Perla.

Insomma, la sua carriera da modella è sicuramente costellata di successi planetari che l’hanno fatta apprezzare in Italia e conoscere in tutto il mondo. La sua eleganza e la sua bellezza, davvero senza tempo, sono i tratti distintivi che l’hanno resa una delle modelle più richieste e affermate di tutto il globo.

Bianca Balti, che su Instagram può vantare un milione di follower, oltre ad essere meravigliosa e anche super ironica e al passo con i tempi. Infatti, il 19 febbraio scorso ha pubblicato questo simpaticissimo video preso dal suo profilo TikTok. Al di là della sua inconfutabile simpatia, noi siamo rimaste decisamente colpite dal suo outfit, perfetto per un la città e per la primavera.

La top model, infatti, sfoggia fieramente una tuta bianca casual di rag & bone, abbinata all’iconica Sicily di Dolce & Gabbana e ad un paio di stivali beige al ginocchio di Alevì Milano.

Insomma, un outfit super cool, perfetto per la bella stagione, da sfoggiare fieramente, proprio come fa Bianca Balti nel video pubblicato su Instagram.

Total look di Bianca Balti: ecco come ricrearlo

Se vi siete innamorate del look super trendy di Bianca Balti, non temete, perché abbiamo selezionato per voi i capi più belli per ricrearlo ed essere fashion come la bellissima top model.

Tuta bianca

Anche se il modello proposto da H&M ha le maniche corte, ricorda comunque molto quello indossato da Bianca Balti. In questo caso abbiamo un capo realizzato in cotone, lungo fino alla caviglia, con tasche laterali oblique, elastico rivestito con cintura da annodare in vita e gamba leggermente ampia.

Foto H&M | Tuta utility in cotone

Borsa

La Sicily di Dolce & Gabbana è sicuramente tra le borse più iconiche del momento. Ha però un unico “difetto”: il prezzo, tutt’altro che accessibile. Per questo motivo abbiamo selezionato per voi una borsa altrettanto bella, scegliendo più che una forma simile, la stampa, ovvero quella leopardata, che intravediamo sulla bag di Bianca Balti.

Abbiamo quindi selezionato per voi la Crossbody, l’iconica borsa a tracolla firmata Liu Jo. Perfetta da portare a tracolla, grazie alla pratica catena dorata, o anche a mano, come se fosse una pochette.

Foto Zalando | LIU JO CROSSBODY – Borsa a tracolla

Stivali beige

Per quanto riguarda gli stivali, abbiamo selezionato per voi questo modello con tacco di Na-kd che ricorda molto quello indossato dalla top model. Realizzati in finta pelle di alta qualità, questi stivali sono perfetti da indossare con la tuta bianca ispirata al look di Bianca Balti, iconica e super trendy.