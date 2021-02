La storia d’amore tra Beyoncé e Jay-Z e una delle più belle e allo stesso tempo ricca di colpi di scena dello star sistem americano. I due si sposano nel 2008 e nel 2014 viene alla luce un possibile tradimento da parte del rapper, che Beyoncé trasforma in Lemonade, sesto album in studio della cantate, dove racconta appunto del tradimento del marito.

I due si riprendono e dalla crisi nasce anche il loro primo album collaborativo, The Carters. Nonostante tutto, quindi, i due sono riusciti a superare la loro crisi e nel 2018, quando Beyoncé e Jay-Z hanno deciso di rinnovare i voti del matrimonio, la cantante ha scelto un abito completamente diverso rispetto a quello indossato per le prime nozze.

Beyoncé e l’abito da sposa di Galia Lahav da 12mila dollari

Se nel 2008 la cantante ha scelto un modello senza spalline, scollatura a cuore e gonna ad A, realizzato da sua madre Tina, nel 2018 per il suo secondo “sì, lo voglio”, Beyoncé ha indossato un abito da sposa più sgargiante e con una silhouette aderente. Inoltre, a far dire “wow” non è solo la bellezza dell’abito, ma anche il suo prezzo: 12mila dollari.

L’abito indossato da Beyoncé è infatti realizzato da Galia Lahav ed è descritto sul sito del brand come “un abito da sposa vittoriano con corsetto e schiena velata, scollatura off the shoulder, drappo velato e maniche in tulle di seta”. Un vero e proprio gioiello per una delle cantanti più popolari e apprezzate del pianeta. Inoltre, sempre sul sito di Galia Lahav è riportato che l’abito da sposa indossato dalla cantante è ispirato alla Regina Vittoria.

La cantante non era soddisfatta del suo primo abito da sposa

La madre della cantante, Tina, ha rivelato al Today Show che la scelta dell’abito da parte della figlia ha significato un “allontanamento” dal suo stile originario. Inoltre, la donna ha raccontato di aver avuto l’impressione che Beyoncé non fosse molto soddisfatta del suo primo abito da sposa.

Tina ha anche rivelato che la figlia le avrebbe detto: “Un giorno mi ha detto: ‘Sai, quando mia figlia si sposerà, le lascerò scegliere il suo vestito da sposa. Forse non era molto entusiasta in quel momento, ma è comunque un tesoro”.