Beyoncé presenta la sua collezione Adidas x Ivy Park Drip 2

Beyoncé sta per lanciare in tutto il mondo la sua nuova collezione per Adidas. Ivy Park Drip 2 è il nome della seconda collaborazione tra la cantante americana e il brand tedesco: la prima risale al 2016 e si chiamava Ivy Park Sportswear Line. Il nome è ispirato alla prima figlia di Beyoncé Blue Ivy (dal marito Jay Z ha avuto anche i gemelli Sir e Rumi nel 2017) e al nome della strada in cui è cresciuta a Huston, Parkwood.

La conferma che Beyoncé non è solo una cantante di successo, ma è anche una trendsetter.

L’idea della collezione

“This is my park” è il nome della campagna per lanciare la collezione. Questo è il mio parco, ci dice Beyoncé: un luogo dove poter essere liberi, sentirsi se stessi e dare sfogo alla propria creatività.

La collezione sarà disponibile online dal 29 ottobre e nei negozi dal 30 ed è già visionabile su Instagram. La cantante indossa tutti i capi: dall’elegante allo sportivo, il colore la fa da padrone. Infatti oltre allo streetwear non mancano completi più eleganti, in un’interessante commistione di tessuti.

Nel parco di Beyoncé tutti sono i benvenuti, per questo Adidas x Ivy Park Drip 2 è disponibile in taglie dalla XXXS alla 4X ed è concepita come genderless o unisex che dir si voglia. Infatti, l’invito è a indossare w giocare con i capi, mescolarli e creare il proprio stile oltre il genere e la taglia. Insomma, segue alla perfezione i trend del momento tra moda a scardinamento dei canoni di bellezza. Saranno disponibili anche scarpe, borse e accessori per completare il look. I prezzi oscillano tra i 25 e i 200 dollari.

Il 2020 di Beyoncé

Un 2020 ricchissimo per la cantante dunque, che ha lanciato il disco “Black Is King” e ora la sua ultima fashion collection. Ma quest’anno non c’è stato solo per l’arte per Beyoncé: da sempre fortemente schierata contro razzismo e disparità, anche quest’anno ha portato avanti il proprio impegno sociale sostenendo il movimento Black Lives Matter.

Mente creativa e corpo della collezione, con Ivy Park Drip 2 la cantante celebra le cose per lei più importanti, la sua primogenita e il suo luogo di nascita, per ricordare da dove viene e come abbia creato un impero con il talento e un durissimo lavoro.