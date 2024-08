Beverly Hills 90210, ricordate il fratello di Steve Sanders? Oggi è irriconoscibile

Beverly Hills 90210 è una delle serie tv che più hanno segnato il panorama televisivo a livello internazionale. Per dieci stagioni lo show incentrato su ricchi adolescenti americani ha incollato alle poltrone milioni di spettatori. Ma chi interpretava il fratello del gioviale Steve Sanders? Ecco com’è diventato oggi.

Beverly Hills 90210 è rimasto nel cuore di milioni di telespettatori cresciuti con i drammi, gli amori, le vittorie e sconfitte dei gemelli Walsh e tutti i loro amici: Kelly Taylor, Andrea Zuckerman, Dylan McKay, Donna Martin, Steve Sanders e David Silver. Le vicende prendevano inizio con l’arrivo di Brenda e Brandon nell’esclusivo quartiere di Los Angeles e nella loro nuova scuola. Qui i ragazzi stringono subito amicizia con i loro compagni di scuola. Brenda s’innamora di Dylan e con lui vive un amore molto travagliato.

Purtroppo oggi entrambi i loro interpreti: Shannen Doherty e Luke Perry sono morti. L’una per un tumore al seno e l’altro a causa di un ictus. Dalla serie tv originale è stato tratto anche un più recente spin-off: 90210. Ma chi si ricorda il fratello dell’esuberante Steve? Ecco com’è adesso.

Beverly Hills 90210, ecco com’è ora il fratellino del mitico Steve Sanders

Beverly Hills 90210 è stato il programma dedicato al mondo dei giovani di maggior successo degli anni ’90. Tra le sue fila sono transitati tantissimi promettenti attori tra cui anche il premio Oscar Hilary Swank.

Tra i protagonisti della serie tv spiccava il biondo e riccioluto Steve Sanders, interpretato da Ian Ziering, un ragazzo dal cuore d’oro, buono e un po’ ingenuo che diventava subito il miglior amico del protagonista Brandon Walsh a cui prestava il volto Jason Priestley. Steve aveva anche due fratelli: David Silver e Ryan Sanders, quest’ultimo aveva il volto di Randy Spelling, fratello minore di Tori Spelling che nel telefilm vestiva i panni della bella e sensuale Donna Martin.

Randy è un ex attore e nella vita è un life coach che su Instagram ha più di 102 mila ammiratori. Prima di approdare nella celebre serie tv aveva debuttato nel 1995, a soli 17 anni nel drama Malibu Shores, prodotto da suo padre, il celebre e temibile Aaron Spelling. In seguito è apparso anche in 7th Heaver e Sunset Beach. Dopo quasi 30 anni dalla sua apparizione in Beverly Hills 90210 è molto cambiato. Non è più il ragazzino magro e sorridente con un ciuffo di capelli castani. Ora la sua chioma è un po’ sale e pepe, gli anni sono passati anche per lui, ma il sorriso fiducioso e aperto è rimasto lo stesso.