Benedetta Rossi, viaggio con sorpresa negli Stati Uniti: chi ha incontrato con il marito Marco – Video

Ha conquistato tutta Italia con il suo Fatto in casa da Benedetta, format amatissimo dagli amanti della cucina, diventato fenomeno mediatico di enorme portata. Benedetta Rossi incarna l’ideale di amica della porta accanto, un volto rassicurante e amichevole, con cui discorrere di cucina e preparare deliziose ricette per tutta la famiglia.

Classe 1972, Benedetta Rossi ha dato libero sfogo alla propria passione per la cucina aprendo un canale YouTube durante il periodo della pandemia. La piattaforma le ha permesso di raggiungere un pubblico sempre più ampio, divulgando le proprie ricette, sperimentando con quelle della tradizione e rinnovandosi ad ogni video.

Benedetta Rossi negli Stati Uniti con il marito: l’incontro speciale

Nel corso degli anni, la passione per la cucina ha spinto Benedetta Rossi a pubblicare diversi volumi sull’argomento, quali Fatto in casa da Benedetta, La cucina di casa mia e La nostra cucina. Non solo, la popolarità crescente della cuoca l’ha portata ad apportare anche sul piccolo schermo, dove conduce il cooking show Fatto in casa per voi.

Estate all’insegna del divertimento e dei viaggi per Benedetta Rossi, la quale è approdata recentemente negli Stati Uniti in compagnia del marito Marco Gentili. Sposati dal 2009, la coppia è unita anche nel lavoro e collabora nell’ideazione e organizzazione del seguitissimo format culinario.

Recentemente, Benedetta Rossi ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto che la ritraggono in località statunitensi, in compagnia del marito Marco. Durante il viaggio nel continente americano, la cuoca e il marito hanno avuto modo di vivere un incontro davvero speciale.

Benedetta Rossi ha inaspettatamente trovato una sua fan anche negli Stati Uniti. Si tratta di Sara da Grosseto, la quale si è trasferita oltreoceano per coronare il suo sogno d’amore con il marito. Appassionata di cucina, Sara segue da molti anni il format ideato da Benedetta Rossi e ama replicare le ricette della cuoca anche nella sua cucina.

L’incontro è avvenuto casualmente nella sala ricreativa di un campus universitario in Wisconsin, dove Benedetta Rossi e il marito Marco hanno trascorso alcune ore del loro lungo viaggio. In occasione dell’incontro, la celebre cuoca ha firmato il libro di cucina da lei scritto e acquistato precedentemente dalla fan, da cui Sara sperimenta e ricrea le ricette proposte.

L’incontro conferma come la fama di Benedetta Rossi sia ormai un fenomeno intercontinentale, che appassiona i fan di tutte le età.