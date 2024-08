“Bellissima anche struccata”, Giovanna Civitillo fa colpo: eccola al naturale sui social

In attesa del ritorno in televisione del marito, pronto al passaggio al Nove col nuovo format de I Soliti Ignoti, Giovanna Civitillo continua a far parlare di sé per tutta la sua eleganza e la sua bellezza. In quest’estate ha vissuto diversi momenti di relax insieme ad Amadeus: i due sono sempre più complici e innamorati e chissà che, magari, non possano pensare anche ad allargare la famiglia…

In questi giorni l’ex-showgirl e opinionista si è goduta lo splendido mare della Sardegna, con momenti di relax con suo marito (e senza il figlio José, il ritiro con la squadra Under 16 dell’Udinese) a Baia di Chia, tra baci e abbracci in acqua e sotto il sole; non sono mancati post e video per immortalare quest’ennesime vacanze piene d’amore.

Proprio sui social, per augurare a tutti quanti un buon Ferragosto, la Civitillo ha pubblicato un nuovo scatto mostrando un sorriso smagliante e una bellezza sorprendente completamente al naturale: eccola così, tutto il web incantato.

Giovanna Civitillo e il selfie completamente senza trucco: eccola al naturale, bellissima – FOTO

Tramite una nuova foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Giovanna Civitillo ha deciso di offrire a tutto il suo pubblico la sua bellezza completamente al naturale: a dominare, nella foto, il meraviglioso viso della moglie di Amadeus, senza make-up e senza nessun tipo di filtro.

“Buon Ferragosto a tutti voi e buon relax” scrive la Civitillo nella didascalia del post IG, mentre nel selfie si mostra in totale relax (con tanto di accappatoio) e mette in mostra un viso completamente senza trucco. Una semplicità unica quella della moglie di Amadeus, da sempre riconosciuta anche da tutti i fan: la sua bellezza tutta al naturale conquista in poco tempo tutto il web. Sono tantissimi i commenti in merito.

“Bellissima anche struccata!” scrive infatti un fan, ma sono migliaia i commenti che non soltanto esaltano tutto il fascino della. Civitillo, ma augurano (a lei e al marito) un buon Ferragosto. In attesa di ritornare in televisione con nuovi progetti, Giovanna si gode le sue vacanze estive circondata dall’amore della sua famiglia e da quello dei tantissimi fan che, ormai da tempo, la seguono con affetto sui social.