Bellezza dei piedi: cinque nuance di smalti da scegliere questa estate per essere impeccabile

Sandali e infradito spopolano d’estate: ecco cinque nuance di smalto da scegliere per la bellezza dei nostri piedi questa stagione.

L’estate è meravigliosa per una lunga serie di motivi e tra questi c’è sicuramente la possibilità di mettere da parte le scarpe chiuse e far respirare i nostri piedi. Infradito, sandali e simili spopolano durante la bella stagione e ognuno di noi può scegliere il modello che preferisce in base allo stile e all’outfit per apparire impeccabile. Non dobbiamo trascurare, però, ovviamente, lo smalto. Ecco cinque nuance tra cui scegliere questa estate: eleganza e fascino da vendere!

Proprio come quando si tratta della manicure, la moda cambia anche per quanto riguarda i piedi e ogni anno si arricchisce con qualche novità da provare. Alcune tendenze, tuttavia, restano amatissime e sono senza tempo. Andiamo a scoprire cinque colori che non ci faranno mai sfigurare.

Cinque nuance di smalto da non farsi scappare questa estate: non passeremo inosservate

C’è chi vuole mettere in mostra gambe e piedi, attirando l’attenzione su queste parti del corpo, e chi invece preferisce qualcosa di neutro e delicato. Per molte donne l’importante è essere in ordine in ogni momento. Quale che sia il motivo alla base della pedicure, con questi colori di smalto non potremo sbagliare.

Bordeaux, il colore del fascino. Sebbene si tratti di una tinta abbastanza scura, in estate è amatissima perché dona ai piedi una sorta di sensualità straordinaria. Possiamo giocare con le sfumature scegliendo una versione più intensa che viri nel ciliegia o una più neutra che somigli al marroncino. Si adatta ad ogni look e rende il piede molto sfilante.

French. Un classico che non passa mai di moda e che fa la sua bella figura tanto sulle mani quanto sui piedi. In estate possiamo scegliere quello “originale”, bianco intenso, o anche osare sfruttando una serie di colori vivaci e intensi. Mette in risalto l’abbronzatura ed è sempre stiloso e mai noioso.

Sfumature di blu. Che si tratti del cobalto o di un azzurro chiaro, non c’è niente di meglio per adattare il nostro stile alla bella stagione. Questa nuance specifica sta molto bene tanto sulle unghie corte che lunghe, ma va curata con attenzione per non rischiare che si rovini o opacizzi.

Corallo. Un’altra tinta che spopola durante la bella stagione è senza dubbio il corallo. Che si tratti di una sfumatura aranciata o rosata, spiccherà in netto contrasto con la tintarella donando vivacità ai nostri piedi.

Colori fluo. Possono piacere o meno, ma ciò che è certo è che in estate non mancano mai. Dal giallo al verde, riescono a catturare lo sguardo degli altri anche a distanza. Inutile dire quanto stiano bene con l’abbronzatura. Si tratta di nuance perfette per chi ama osare e si sente sicura di sé.