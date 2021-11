Curvy e felici! Arisa ci mostra – ancora una volta – la sua bellezza morbida e la foto su Instagram manda in tilt i social. Ma non solo: la cantante lancia un messaggio di body positivity e sfoggia una chioma biondo platino mozzafiato a incorniciare una posa senza veli assolutamente divina! Anni di battaglie contro pregiudizi e body shaming concentrate in un’immagine di straordinaria potenza tutta curve e femminilità…

Body positivity: così Arisa insegna la via e ci fa sognare!

“C’era una volta una morbida felicità che non voleva più restare nascosta“, inizia così il messaggio di Arisa che accompagna una foto senza veli su Instagram a insegnarci cos’è la bellezza nel pieno rispetto del proprio corpo e delle proprie rotondità! Un inno alla femminilità curvy che arriva in occasione del lancio del suo nuovo album, Ero romantica, per cui ha scelto una “pubblicità nuda e cruda” nel segno del body positive.

Amare il nostro corpo, con tutti i pregi e i difetti, è ciò di cui abbiamo bisogno in un’epoca sempre più ferita da discriminazioni e violenza. Non è la prima volta che la cantante lancia un invito ad accettarsi e a godere di ogni singola imperfezione come occasione di autentica unicità, e il suo stile conquista davvero tutti!