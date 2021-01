Bella Hadid e il look ispirato a Bernie Sanders!

Ormai non abbiamo dubbi: a dettare le tendenze in fatto di moda non sono solo gli influencer, ma anche i personaggi politici! Dopo il caso delle sneaker indossate da Kamala Harris, divenute tra le giovani generazioni un simbolo di emancipazione, questa è la volta del senatore Bernie Sanders.

I guanti di Bernie Sanders che fanno tendenza!

Se vi state chiedendo di cosa parliamo, basterà passare in rassegna qualche foto della cerimonia d’insediamento di Joe Biden, per scorgere nella folla i vistosi guanti indossati dal senatore Bernie Sanders in quella gelida giornata a Washington. Si tratta di un paio di muffole in lana e plastica riciclata, realizzate a mano da un’insegnante del Vermont, che le regalò al senatore qualche anno fa. L’immagine di Sanders imbacuccato è diventata subito di tendenza, ispirando una serie di esilaranti meme, che hanno spopolato sui social per giorni e giorni.

Il look di Bella Hadid che si ispira a Sanders

Ma a quanto pare, oltre a ispirare una riuscitissima campagna di beneficenza, i guanti di Bernie Sanders hanno anche attirato l’attenzione della super modella Bella Hadid, che è stata avvistata a Parigi, con un paio di guanti, molto simili a quelli del senatore.

Avvolta in un elegantissimo giaccone Prada, mentre camminava per le strade di Parigi, la supermodella ha sfoggiato un paio di muffole caratterizzate da coloratissimi motivi geometrici, che riprendono le nuance della sciarpa a strisce. A completare il look impeccabile di Bella Hadid i suoi alti stivali neri e la borsa oversize Chromes Heart, con tanto di fascia nei capelli e rigorosamente mascherina nera!