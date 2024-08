Belen Rodriguez torna sui social dopo il gossip su Stefano De Martino: la foto che preoccupa i fan

Belen Rodriguez si sta preparando a tornare in televisione con due show su Discovery. Il primo è “Only Fun – Comico Show” al posto di Elettra Lamborghini e il secondo si chiama “Amore alla prova – La crisi del settimo anno”.

Nel secondo format che condurrà, si troverà ad affrontare i problemi di coppia dei partecipanti. Questo è un tema che lei conosce molto bene dato che, come lei stessa ha affermato, l’amore l’ha fatta a brandelli ma ha sempre vinto lei.

La showgirl argentina è sempre stata al centro del gossip per via delle sue storie d’amore e proprio ultimamente si era fatta insistente una voce che riguardava il suo ex storico, Stefano De Martino.

Belen Rodriguez torna sui social con una foto che preoccupa i fan dopo il gossip su Stefano De Martino

Fino a poco tempo fa, Belen sembrava impegnata con l’ingegnere 34enne Angelo Edoardo Galvano, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo. Lei stessa aveva affermato: “È l’uomo che aspettavo da tempo: sensibile, concreto e senza grilli per la testa. Si è innamorato di me e non del mio personaggio”.

Qualcosa però sembra essere andato storto dato che i due sembrerebbero essersi allontanati. Galvano doveva raggiungere la famiglia Rodriguez all’isola di Albarella, in provincia di Rovigo, nel posto del cuore di Belen, ma non l’ha fatto.

La diretta interessata non avrebbe smentito o confermato la fine della storia. Solo chi la conosce bene, ha rivelato ad Oggi una grande verità. Questa persona ha detto: ”Non ha mai elaborato davvero il lutto della separazione da Stefano De Martino e anestetizza l’insoddisfazione in una confusa girandola di relazioni”.

Sembrerebbe dunque che la causa della fine della sua relazione con Galvano (e probabilmente anche delle precedenti) sia Stefano De Martino. Indirettamente, dunque, il neo conduttore di Affari Tuoi e nuovo volto di punta della Rai, sarebbe la causa della fine della sua relazione dato che occuperebbe un posto speciale nel cuore della showgirl.

Belen, nonostante le tante delusioni amorose, ha sempre dichiarato di voler cercare la persona giusta e di non aver perso fiducia nell’amore. Intanto l’argentina è pronta a tornare in televisione dopo l’anno “sabbatico” preso per portare avanti i suoi brand di moda.

Un ritorno tanto atteso e sperato dai suoi fan che però si sono preoccupati molto appena hanno visto la foto postata da Belen sui social dopo qualche tempo di silenzio. La showgirl sembra avere un viso serio, un po’ triste e gli occhi malinconici ma è davvero bellissima, senza molto trucco e molto semplice.