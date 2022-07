Pelle luminosa e idratata: beauty tips per l’estate

Estate significa caldo, sole, umidità… Il rischio della comparsa di spiacevoli imperfezioni è sempre dietro l’angolo! Durante i mesi estivi infatti, è necessario adeguare i prodotti utilizzati per la propria cura quotidiana in base alle esigenze specifiche della pelle. Un cambiamento della skin care quotidiana, è necessario quanto il cambio stagione dell’armadio!

Come cambiano le esigenze della pelle in estate?

Le alte temperature, il sudore, l’eccessiva esposizione al sole, sono tutti fattori che durante l’estate mettono a dura prova l’aspetto della pelle.

È importante ricordare che durante il periodo estivo è possibile semplificare la beauty routine quotidiana, ma mai eliminarla per non correre il rischio di veder apparire sul proprio volto fastidiosi inestetismi al termine dell’estate. Tra gli inestetismi più comuni che minacciano la nostra pelle durante il periodo estivo troviamo:

Eccessiva secchezza della pelle con perdita di elasticità

Comparsa di piccole rughe

Comparsa di sgradevoli macchie

Beauty tips per una skin care a prova di estate

La regola d’oro da tenere a mente è quella di massimizzare la protezione del viso la mattina e riparare i danni dei raggi UV durante la skin care serale.

Occorre quindi prestare particolare attenzione ai passaggi fondamentali della skin care routine, a partire dalla detersione del viso!

Dimenticate i falsi miti secondo cui d’estate è meglio evitare peeling e pulizia del viso, questi trattamenti non eliminano l’abbronzatura e non provocano alcun tipo di segno o macchia. La pulizia profonda del viso è sempre consigliata, anche in piena estate, in quanto rimuove il primo strato più superficiale della pelle secca e disidratata. Basterà fare attenzione ed usare prodotti cosmetici di qualità non aggressivi sulla pelle!

Un altro passaggio a cui prestare particolare attenzione riguarda l’applicazione del siero viso ogni mattina, è consigliabile utilizzare un prodotto antiossidante, ad esempio a base di Vitamina C, che aiuterà a contrastare i radicali liberi causati dai raggi UV.

È arrivato il momento della protezione solare: Il must have assoluto di una skin care estiva perfetta!

Scegliete una protezione solare con almeno SPF 30 ad ampio spettro, che protegga sia dai raggi UVB che UVA e che sia Water Resistant. Non dimenticate di applicarla ogni 2 ore, ma anche dopo ogni tuffo nel mare.

Ultimo passaggio fondamentale prima di andare a dormire è quello di idratare la pelle dopo una giornata trascorsa sotto al sole optate per un prodotto a base di Acido Ialuronico, Ceramidi o Niacinamide con effetto idratante e lenitivo.

Affidati ai prodotti Bio Boutique La Rosa Canina per la tua Skin-care estiva

Bio Boutique La Rosa Canina, è un negozio on-line che è molto più di un semplice shop: un punto di riferimento nel settore del beauty in Italia e non solo, dove ogni giorno puoi trovare tutto ciò che ti occorre ai prezzi più vantaggiosi.

Tra i marchi trattati dalla Bio Boutique La Rosa Canina ti consigliamo di dare un’occhiata ai prodotti La Saponaria, un brand italiano biocertificato e vegan che ogni anno si impegna nel diminuire l’utilizzo di plastica vergine sostituendola con packaging in vetro, cartoncino, alluminio riciclato ed altri materiali ecologici.