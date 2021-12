I beauty look delle star che ameremo a Capodanno e oltre...

Lady Gaga, Jennifer Lopez, Chiara Ferragni sono solo alcune delle star da cui lasciarsi ispirare per le feste… Scopriamo i migliori beauty look delle celebrità che ameremo a Capodanno e oltre, per un 2022 nel segno della bellezza, del colore e della luce!

Make-up e acconciature: i best beauty look delle star da copiare

Siete a caccia di suggerimenti per il make-up o l’acconciatura per Capodanno? Vi mostriamo i migliori beauty look da copiare dalle star, perfetti per le feste e pronti a dominare le scene per tutto il 2022…

Lady Gaga sicuramente ispira i nuovi trend di bellezza, stavolta con una ventata di colore che regnerà sovrano per tutto il nuovo anno: si chiama Very Peri e inonderà il mondo del make-up e della nail art con la sua carica di energia!

Per brindare al 2022 e iniziare il nuovo anno con la giusta nota di colore, l’intramontabile rossetto rosso scintillante è quello che serve! Ce lo mostra magistralmente Chiara Ferragni in uno dei suoi strepitosi beauty look che ameremo senza ombra di dubbio…

Make-up, acconciatura e accessori super rock nel beauty look ispirato dalla nostra amata Jennifer Lopez, che ci regala questo golosissimo suggerimento per un Capodanno nel segno della luce!

Zendaya regina del cat eye! Nel 2022 il make-up ispirato all’attrice detterà legge tra le tendenze, con il ritorno trionfale dell’eyeliner a incorniciare lo sguardo…