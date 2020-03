Beauty e cosmetici: aumentano le vendite delle farmacie online

Sono in aumento le vendite registrate dalle farmacie online in Italia, che nel 2019 hanno ottenuto un fatturato complessivo di 240 milioni di euro, con un incremento del 63% rispetto ai 154 milioni di euro fatturati nel 2018.

Secondo le analisi di Iqvia Italy anche nel 2020 gli acquisti dovrebbero continuare a crescere, portando ad un fatturato totale di circa 315 milioni di euro. Si tratta ovviamente di una stima, che dovrà poi essere confermata dai dati ufficiali alla fine dell’anno, ma che è comunque basata sui segnali di forte crescita che il settore dell’e-pharmacy può vantare nel nostro Paese.

I prodotti delle categorie beauty e cosmetici sono tra i punti richiesti dagli acquirenti online. Al primo posto per fatturato si trovano i farmaci da banco e gli integratori alimentari, che detengono il primato con un fatturato complessivo di 66 milioni di euro sui 154 milioni del 2018. Seguono al secondo posto i prodotti delle categorie bellezza e cosmesi, con un fatturato di 52 milioni di euro nel 2018 e una crescita del 38% rispetto ai dodici mesi precedenti.

Gran parte dei clienti si rivolge ormai alle farmacie digitali per l’acquisto di questi prodotti, evitando di recarsi nelle farmacie tradizionali e preferendo sfruttare i vantaggi dell’e-commerce. Un punto di riferimento in Italia è la farmacia online Loreto Gallo, che propone ai suoi clienti un vasto catalogo di prodotti appartenenti a diverse categorie merceologiche. I prodotti del settore bellezza e cosmesi sono numerosi e sono stati selezionati tra i migliori marchi commercializzati in Italia, al fine di offrire ai clienti solo il meglio del mercato.

Nonostante i dati degli ultimi due anni mostrino una crescita notevole e le previsioni per il 2020 siano rosee, il settore delle farmacie digitali in Italia ha un fatturato contenuto se confrontato con i risultati ottenuti negli altri paesi europei. Ci sono ampi margini di miglioramento, ma va sottolineato che sono pochi i settori in così forte espansione: quasi tutti i settori sono stati coinvolti dalla rivoluzione digitale, ma senza dubbio il settore farmaceutico è uno di quelli che ha ottenuto i benefici maggiori dalla digitalizzazione delle vendite.

Gli acquirenti italiani sembrano infatti intenzionati a volersi affidare sempre di più alle e-pharmacy e ciò spiega come mai tutte le principali farmacie digitali in Italia abbiano negli ultimi anni ampliato notevolmente il loro catalogo per venire incontro alle richieste dei clienti e per soddisfare i loro desideri.

I vantaggi di acquistare in una farmacia online

L’aumento di utenti interessati a effettuare acquisti online sulle farmacie digitali si spiega con la diffusione della consapevolezza dei vantaggi garantiti dalla rete. Il punto di forza principale degli acquisti online riguarda il risparmio: le farmacie digitali propongono, infatti, prodotti di ottima qualità a un prezzo mediamente più basso rispetto a quello degli stessi prodotti venduti nelle tradizionali farmacie.

Un altro vantaggio è relativo al vasto catalogo messo a disposizione, che darà la possibilità di acquistare da un unico sito web tutto il necessario, senza doversi preoccupare di recarsi in più farmacie fisiche per l’acquisto di prodotti particolari. Sul sito web della Farmacia Loreto Gallo sarà possibile trovare sia gli articoli più richiesti, sia prodotti più specifici che potrebbero essere difficilmente reperibili in negozio e che quindi dovrebbero essere ordinati.

Si ricorda che gli unici prodotti che al momento non possono essere acquistati online sono i farmaci che necessitano di prescrizione medica, mentre i farmaci da banco possono essere comprati senza alcuna limitazione.

Non va dimenticata, infine, la comodità di poter acquistare da casa, senza doversi recare fisicamente in farmacia. Tutti gli e-commerce farmaceutici affidabili, del resto, sfruttano dei sistemi di pagamento sicuri e garantiscono la massima protezione della privacy dei clienti.