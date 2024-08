Beautiful anticipazioni americane: Bill Spencer torna latin lover, il bacio proibito

Il segreto del successo di Beautiful sono i tanti colpi di scena ai quali il pubblico è stato abituato nel corso degli anni. Uno dei personaggi di spicco dell’intera soap opera americana è Bill Spencer, interpretato fin dalla sua prima apparizione dall’attore Don Diamont. Dopo una tregua di questi ultimi mesi, il figlio illegittimo del magnate dei media tornerà a far breccia nel cuore delle donne, in particolare una.

Negli ultimi mesi, Bill Spencer è stato al centro di diverse questioni, soprattutto per quanto riguarda la storia con Sheila Carter. L’imprenditore si è ritrovato in mezzo anche per quanto riguarda la vicenda delle due morti sospette avvenute al locale Il Giardino, dove sia Tom che il cameriere Paul “Hollis” Hollister sono morti per overdose. A spiazzare tutti, però, sarà il bacio e la vicinanza tra Bill e Luna mentre Poppy Nozawa è sospettata degli omicidi.

Beautiful anticipazioni americane: scatta il bacio tra Bill e Luna

Le anticipazioni americane di Beautiful hanno rivelato che all’inizio i sospetti delle morti di Tom e Hollis erano tutti ricaduti su Sheila Carter, ma poi la donna era stata scagionata perché non c’erano prove su di lei. A quel punto, l’attenzione degli inquirenti si era concentrata su Poppy Nozawa, la madre di Luna e la sorella di Li Finnegan.

Ad alimentare i sospetti era stata Katie Logan, la quale non si era mai fidata della nuova fiamma di Bill, la quale è sempre stata gelosa delle donne che gli giravano intorno per via di un flirt avuto vent’anni prima. Anche Will Spencer ha subito mostrato poca simpatia riguardo a Poppy e quella che era stata presentata come la sua sorellastra Luna.

In sostanza, Katie ha accusato Poppy di aver avvelenato Tom perché l’uomo anni fa era una star musicale che poteva mettere in dubbio la vera paternità di Luna, rivelando che il padre poteva essere lui e non Bill. Tra l’altro, il senza tetto aveva scritto delle lettere a Poppy nel corso degli anni, scritti che poi sono stati trovati da Luna all’interno di uno zaino e che potevano avvalorare la tesi della Logan.

Sebbene Luna continui a difendere la madre, quelle lettere fanno vacillare la sua fiducia nei confronti della donna. Tra l’altro, il vicecapo Baker ha fatto luce sulle sostanze che hanno ucciso Tom e Hollis al locale, ed dalle indagini è emerso che si tratta delle stesse droghe di cui faceva uso Poppy fino a poco tempo fa.

Dopo l’arresto di Poppy, Bill convincerà Luna a fare un secondo test di paternità, rassicurando la ragazza che il rapporto tra loro non cambierà. A quel punto, Luna si decide a effettuare questo test che risulterà negativo, mettendo in evidenza che Luna e Bill non sono padre e figlia. Una situazione che porterà i due ad avvicinarsi, in cui la ragazza si sentirà protetta da Spencer e tra loro scatterà un bacio, cosa che aprirà nuovi interessanti scenari.