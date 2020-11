The show must go on. Dopo l’uscita di scena dei Duchi di Sussex, ovvero il principe Harry e la consorte Meghan Markle, a Buckingham Palace si sta cercando un degno sostituto che possa aiutare e affiancare la novantaquattrenne regina Elisabetta negli impegni ufficiali: la scelta potrebbe ricadere su Beatrice di York.

Neosposa dell’imprenditore di nobili origini Edoardo Mapelli Mozzi, figlia del principe Andrea (che conduce una vita defilata dopo gli scandali del passato) e di Sarah Ferguson, e nona in linea di successione, avrebbe tutte le carte in regola per partecipare più attivamente alla vita di corte. Secondo i tabloid inglesi, l’ufficializzazione del ruolo sarà annunciato a breve.

Il nuovo ruolo Beatrice di York

Beatrice al momento lavora per la multinazionale americana del settore dei software Afiniti in qualità di Vice President of Partnerships and Strategy, ma potrebbe decidere di dedicarsi esclusivamente agli affari di famiglia. D’altronde, la royal family venne definita dal principe Filippo proprio The Firm, l’azienda.

Il vero salto di qualità che potrebbe fare la principessa è l’ingresso nel Privy Council, il consiglio privato della regina, andando ad affiancare Carlo, Camilla e William. Questo “avanzamento di carriera” potrebbe servire anche a riabilitare l’immagine del principe Andrea, che a causa di frequentazioni dubbie e una condotta non molto nobile, non partecipa più alla vita ufficiale della famiglia reale.

Anche Eugenia sostituisce Meghan

Non solo Beatrice di York, anche la sorellina Eugenia ha occupato un posto che precedentemente era destinato a Meghan Markle. Infatti, insieme al marito Jack Brooksbank si è trasferita nel Frogmore Cottage, un tempo abitato dai duchi di Sussex. Qui porterà a termine la gravidanza: la dimora si trova non troppo lontana dalla Royal Lodge, residenza di campagna dei genitori Sarah e Andrea.

Pare che questo trasloco sia stato fatto all’oscuro della regina, che l’ha appreso solo a cose fatte. Harry e Meghan si sono fatti spedire tutto ciò che avevano lasciato nel cottage in California dove ora risiedono. Nonostante fosse stato loro concesso di mantenere Frogmore come pied-à-terre britannico, hanno deciso di cederlo a Eugenia e consorte, a conferma di un forte legame tra cugini. E di un definitivo addio alla famiglia reale britannica.