Si stava avvicinando rapidamente il grande giorno di Beatrice di York, ma le notizie in Inghilterra non sono affatto confortanti. L’epidemia di Coronavirus ha colpito anche il Paese d’oltremanica, e la nipote della regina Elisabetta II si è trovata costretta a rimandare il matrimonio. Ma, nonostante il momento drammatico, e la notizia delle nozze rinviate, Beatrice si trova sempre più al centro dell’attenzione.

Nozze rinviate per la Principessa Beatrice di York

Il 2020 avrebbe dovuto essere l’anno della rinascita, per Beatrice. Dopo lo scandalo di suo padre Andrea, il duca di York, l’intera famiglia ha vissuto momenti difficili. Ma negli ultimi mesi sembrava essere tornato il sereno: a due anni dal matrimonio di sua sorella Eugenia, anche Beatrice aveva annunciato le proprie nozze.

Il royal wedding, attesissimo dai tanti fan della famiglia reale, è stato fissato per il 29 maggio 2020. Gli occhi di tutti sono puntati sulla principessa e sul suo futuro marito, l’italiano Edoardo Mapelli Mozzi. Eppure, ancora una volta scoppia la tempesta. Questa volta, a portare scompiglio a Buckingham Palace è l’epidemia di Coronavirus, che ha raggiunto anche l’Inghilterra.

Famiglia Reale: paura per il Coronavirus

La malattia ha colpito anche la Royal Family: il principe Carlo è risultato positivo al Coronavirus. Si teme ora per la salute della regina Elisabetta II e di suo marito Filippo – addirittura, sul web si vociferava che il principe consorte sarebbe morto e che la notizia sarebbe stata al momento tenuta nascosta.

Vista l’emergenza, gli impegni ufficiali di tutti i membri della famiglia reale sono stati ridotti all’osso. E il matrimonio di Beatrice di York? Sebbene non siano state ancora rilasciate notizie ufficiali, appare molto probabile che le nozze vengano rimandate ad un momento migliore. C’è chi invece sostiene che la principessa si stia preparando a celebrare una cerimonia a porte chiuse, con solo pochissimi intimi.

Beatrice di York, la nuova star della Royal Family

Nonostante il periodo non sia dei più semplici, per Beatrice c’è almeno una nota positiva. In questi ultimi mesi è sempre più al centro dell’attenzione, soprattutto da quando il principe Harry e sua moglie Meghan Markle se ne sono andati, defilandosi dalla vita pubblica. La quinta nipote della regina Elisabetta II, attualmente nona in linea di successione al trono inglese, si fa largo all’interno della Royal Family.

È lei, dopo il principe William e sua moglie Kate Middleton, ad essere tra i membri più di spicco della nuova generazione di reali. Il matrimonio sarebbe stato il coronamento di questo suo momento di gloria, ma il suo amore con Edoardo è solido e malgrado le nozze rinviate, saprà resistere a questo scossone.