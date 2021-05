Beatrice di York è incinta, in arrivo un nuovo royal baby

Beatrice di York è incinta. La principessa, primogenita del principe Andrea e Sarah Ferguson, ha annunciato proprio in questi giorni di essere in dolce attesa. Una bellissima notizia per la royal family, in un anno sicuramente segnato da tanti momenti difficili. Più di tutti, la morte del Duca di Edimburgo, il Principe Filippo.

L’annuncio da Buckingham Palace

La principessa Beatrice e suo marito, Edoardo Mapelli Mozzi, hanno annunciato di aspettare il loro primogenito attraverso una semplice dichiarazione rilasciata da Buckingham Palace: “Sua Altezza Reale la principessa Beatrice e il signor Edoardo Mapelli Mozzi sono molto lieti di annunciare che aspettano un bambino per l’autunno di quest’anno. La Regina è stata informata ed è entrambe le famiglie sono felici della notizia”.

Il figlio della principessa e di suo marito, sposatisi in “segreto” nel luglio scorso, sarà il dodicesimo pronipote della Regina. Infatti, prima della nascita del primogenito di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi, arriverà nelle prossime settimane il secondo figlio del principe Harry e Meghan Markle.

Beatrice e suo marito renderanno così il principe Andrea e Sarah Ferguson nonni per la seconda volta. Infatti, la principessa Eugenia, sua sorella, ha già dato alla luce, a febbraio scorso, il figlio August con il marito Jack Brooksbank.

Il matrimonio tra Beatrice di York ed Edordo Mapelli Mozzi

Il felice annuncio, come detto, arriva a distanza di dieci mesi dal matrimonio “segreto” di Beatrice ed Edoardo. I due hanno voluto una cerimonia piuttosto intima per il fatidico “sì”, con circa venti invitati alla All Saints Chapel di Windsor, tra cui la Regina Elisabetta, il principe Filippo e i parenti più stretti. Chiaramente, la cerimonia non si è potuta svolgere in pompa magna a causa della pandemia da Coronavirus. La celebrazione in chiesa è stata seguita da una festa all’aperto, sul terreno del Royal Lodge, la casa in comune dei genitori di Beatrice, che hanno divorziato nel 1996. In seguito, Beatrice ed Edoardo sono partiti per la loro breve luna di miele in Francia.