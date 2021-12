Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno aperto alle festività nel Principato di Monaco con una visita al tradizionale Villaggio di Babbo Natale insieme alla famiglia. Con loro i figli, Carolina e il principe Alberto insieme ai suoi gemelli Jacques e Gabriella, ancora lontani da mamma Charlene che si conferma grande (e misteriosa) assente…

Il Natale di Beatrice Borromeo: le foto della serata in famiglia

Natale in famiglia nel segno della più grande tradizione per Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, con i figli in visita al Villaggio di Babbo Natale del Principato di Monaco.

Su Instagram le dolcissime foto che ritraggono tutti insieme tra luci colorate e giochi…

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sostengono Alberto di Monaco (senza Charlene)

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno fatto compagnia a un ormai sempre solitario principe Alberto, insieme ai piccoli Jacques e Gabriella in visita al Christmas Village purtroppo senza la loro mamma.

Charlene di Monaco continua a essere assente per via di non meglio precisati problemi di salute (gli stessi che l’avrebbero costretta per mesi in Sudafrica, anche se c’è chi parla di una grave conseguenza a seguito di un intervento estetico).