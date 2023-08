Basilico fresco tutto l’anno, il congelatore lo rovina: è questo il metodo giusto

Essiccazione: l’essiccazione è un metodo tradizionale per conservare le erbe. Puoi appendere i rami di basilico a testa in giù in un luogo buio e ventilato fino a quando le foglie non si asciugano completamente. Successivamente, puoi sbriciolarle e conservarle in un contenitore ermetico. Tieni presente che l’essiccazione può causare una certa perdita di sapore rispetto al basilico fresco.

Conservazione in olio: puoi creare olio aromatizzato al basilico mettendo le foglie di basilico fresco in un barattolo e coprendole con olio d’oliva. Questo olio può essere utilizzato in cucina per aggiungere sapore ai piatti. Tieni presente che l’olio di basilico dovrebbe essere conservato in frigorifero e consumato entro un periodo di tempo ragionevole.

Pesto: un altro modo delizioso per conservare il basilico è preparare il pesto. Frulla le foglie di basilico con olio d’oliva, pinoli, aglio e formaggio. Conserva il pesto in un barattolo sigillato e copri la superficie con uno strato sottile di olio d’oliva per evitare l’ossidazione.

Vasi d’acqua: puoi tenere il basilico fresco in vasi d’acqua come se fosse un mazzo di fiori. Questo metodo prolunga la freschezza del basilico, ma è importante cambiare l’acqua regolarmente e tenere il basilico lontano dalla luce solare diretta.

Conservare il basilico fresco in qualsiasi modo comporta un certo grado di perdita di freschezza rispetto al basilico appena raccolto. Tuttavia, le alternative proposte possono aiutare a mantenere il sapore e l’aroma il più a lungo possibile.

Strategie per la coltivazione del basilico