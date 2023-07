Come “Barbie”: un’acconciatura per ogni occasione, come copiare gli hairstyle sfoggiati da Margot Robbie

Margot Robbie, le acconciature sul red carpet sono da copiare assolutamente: il suo stylist non ne sbaglia una!

Margot Robbie è al centro dell’attenzione in questi giorni, con una fitta agenda di appuntamenti importanti legati alla première del film “Barbie”, in uscita nelle sale italiane il 20 luglio.

L’attrice, impeccabile e dallo stile vivace come richiede il suo ruolo, sta conquistando il pubblico con le sue acconciature pop chic, grazie al talento del suo parrucchiere di fiducia, Bryce Scarlett.

Margot Robbie, l’ultima acconciatura da red carpet è perfetta per l’estate

Fin dai primi giorni delle riprese, oltre un anno fa, era chiaro che il film “Barbie” sarebbe stato oggetto di grande attenzione in ogni suo minimo dettaglio. Ora, poco prima dell’uscita del film, il web è letteralmente impazzito per i look da red carpet della protagonista. Spesso vestita in rosa, fucsia e nero, Margot Robbie incarna il personaggio di Barbie anche attraverso i suoi beauty look e, naturalmente, la sua chioma biondo vaniglia. Le pettinature pop chic create da Bryce Scarlett stanno riscuotendo un enorme successo sui social media.

Durante il press tour in Messico, Margot ha colto l’occasione per rendere omaggio alla bambola “Totally Hair Barbie”, una speciale edizione lanciata da Mattel nel lontano 1992. Indossando un abito firmato Pucci, l’attrice sfoggia una lunga cascata di capelli ondulati che le arriva fino alla schiena. La sua chioma, pettinata con una riga laterale, presenta una base di biondo cenere che si illumina con sfumature di biondo dorato lungo le lunghezze. Questo look super ordinato, con onde scolpite, richiama lo stile frisé dei capelli della bambola originale, con le ciocche che arrivavano fino alle caviglie.

Come replicare l’acconciatura a casa

Se desideri imitare l’acconciatura di Margot Robbie ispirata a Barbie, puoi seguire alcuni semplici passaggi per ottenere un look simile.

Per iniziare, crea una riga laterale pulita sui capelli asciutti. Successivamente, utilizza un ferro arricciacapelli per creare onde scolpite lungo le lunghezze dei capelli. Assicurati di avvolgere le ciocche intorno al ferro in direzioni alternate per un risultato naturale. Una volta completato l’arricciatura, pettina delicatamente i capelli con le dita per separare le onde e donare un aspetto più voluminoso. Puoi anche applicare un po’ di spray per capelli a tenuta leggera per fissare il look senza appesantire. Con questi semplici passaggi, potrai ottenere un’acconciatura pop chic ispirata alla protagonista di “Barbie” e sentirai di avere un look da vera stella di Hollywood.