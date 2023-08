Barbara D’Urso, regina incontrastata della Costiera Amalfitana: trasparenze e pizzi esaltano un lato B perfetto

Barbara D’Urso incanta tutti quest’estate, il look con pizzi e trasparenze sfoggiato in Costiera Amalfitana è una vera bomba: il lato B della conduttrice napoletana è semplicemente perfetto.

Barbara D’Urso si sta godendo un’estate meravigliosa in compagnia degli amici più cari e proprio durante una vacanza in Costiera Amalfitana, la conduttrice napoletana ha mostrato un lato B da urlo.

Con un look da spiaggia super sensuale, con tanto di copri costume trasparente e in pizzo, Barbarella ha mostrato una perfetta forma e a sorprendere più di ogni altra cosa è stato sicuramente il lato B.

Barbara D’Urso super sexy in vacanza, il lato B della conduttrice è fenomenale

Barbara D’Urso sta trascorrendo una bellissima estate e dalla Costiera Amalfitana ha condiviso alcune immagini della vacanza che hanno letteralmente lasciato senza fiato. Ebbene la conduttrice ha davvero un corpo da urlo.

Come si vede dall’immagine il copri costume bianco trasparente e di pizzo esalta un lato B da urlo. Nonostante la conduttrice napoletana abbia sessantasei anni, pare davvero che abbia ‘firmato un patto con il diavolo’. Il suo corpo, infatti, non ha nulla da invidiare a colleghe più giovani di lei.

La D’Urso ha una forma smagliante, con gambe toniche e lato B perfetto, senza alcun inestetismo o segno dell’età che avanza. Un corpo del genere è il risultato di un costante allenamento e una specifica alimentazione. Barbarella ha più volte raccontato nelle varie interviste rilasciate, di fare danza ogni giorno e seguire una dieta precisa.

La danza è sicuramente la sua passione e lei ogni mattina a Milano la pratica prima di iniziare la giornata. La dieta di Barbara D’Urso, inoltre, è strutturata proprio per rallentare l’invecchiamento cutaneo e tenersi ovviamente in forma. Nella sua alimentazione, infatti, predilige il pesce che è ricco di antiossidanti, così come proteine vegetali. Mangia tanta frutta e molta verdura cucinata in modo sano e nutriente.

Non mancano gli sgarri come un bicchiere di vino la sera e una bella pizza. Quest’estate la D’Urso si sta godendo le vacanze e sicuramente si sarà concessa qualche ‘vizio’. Del resto a cosa serve tenersi in forma tutto l’anno se non per sgarrare un po’ in vacanza? Lo sa bene Barbarella che proprio in Costiera Amalfitana si è concessa le specialità culinarie tipiche campane e anche qualche aperitivo. In compagnia di Enzo Miccio e altri amici, ha trascorso delle giornate fantastiche all’insegna del mare, del sole e della spensieratezza.