Barbara D’Urso fuori da Mediaset: la clamorosa reazione della sorella Daniela

La conduttrice di origine napoletana è ufficialmente fuori da Mediaset. Ecco come ha deciso di reagire la sua amata sorella.

Ormai la notizie è ufficiale: Barbara D’Urso non sarà più al timone di Pomeriggio Cinque, uno dei programmi di punta di Mediaset. Una vero e proprio a fulmine a ciel sereno per i fan della donna, che mai si sarebbero aspettati una decisione di questo genere da parte dell’azienda.

E invece, quest’ultima ha deciso di far fuori una della conduttrici più amate e apprezzate dal pubblico. La stessa sessantaseienne ha trascorso gran parte della sua carriera in Mediaset, dove negli anni si è fatta conoscere, riuscendo a conquistare piano piano milioni di telespettatori, i quali fino a questo momento l’hanno supportata assiduamente in ogni suo programma.

Molti di loro si sono già ripromessi di seguire Barbarella su qualsiasi altra trasmissione che le verrà affidata, a prescindere dal canale o dalla società di appartenenza. Anche se non ci sono state dichiarazioni dirette da parte della diretta interessata, c’è stata una persona e lei cara che ha deciso di lanciare un messaggio ben chiaro. Scopriamo insieme i dettagli.

Barbara D’Urso, è finita con Mediaset: il gesto della sorella Daniela

Dopo decenni passati alla conduzione di alcuni dei programmi televisivi più seguiti della televisione, Mediaset ha deciso di lasciare andare Barbara D’Urso e lo ha annunciato attraverso un comunicato pubblicato diverse ore fa. In questo la conduttrice viene ringraziata per il lavoro svolto finora e che quest’ultima, il cui contratto scade a dicembre 2023, dalla prossima stagione non sarà più al timone di Pomeriggio Cinque.

Nel frattempo l’azienda si sta premurando di trovare una persona in grado di sostituire colei che è stata definita dai fan la Regina di Canale 5. Nel corso degli ultimi anni in ogni caso le erano stati cancellati ben due programmi, Live – Non è la D’Urso e Domenica Live, ma stavolta la trasmissione rimarrà e sarà lei a fare le valigie.

Come accennato in precedenza i suoi sostenitori sono rimasti scioccati dalla notizia, considerato anche il fatto che la nativa di Napoli ha condotto lo show per ben quindici edizioni, e mai si sarebbero aspettati un’uscita di scena così improvvisa. Per fortuna la donna ha trovato conforto tra le braccia dei suoi famigliari e dei suoi amici più intimi.

Infatti la sorella Daniela, che a differenza di Barbara non fa parte del mondo dello spettacolo, ha voluto condividere sul proprio profilo Instagram un messaggio di conforto e in difesa di quest’ultima. Ha pubblicato una immagine in cui le due si abbracciano e ha aggiunto le seguenti parole: “Solidarietà, punto… e facciamo rumore c****!!!”.