“Banana rolls”: di cosa di tratta e quali sono gli esercizi migliori per curare la propria forma

I banana rolls sono dei fastidiosi inestetismi che hanno diverse persone. Ma nulla da temere: con pochi semplici esercizi si possono tranquillamente ridurre, se non addirittura eliminare.

Lo sai cosa sono i banana rolls? Sono degli accumuli adiposi che si formano nella parte posteriore dei glutei e che hanno proprio la forma del loro nome. Per alcune persone sono una vera condanna, ma in realtà se si conoscono gli esercizi giusti si possono ridurre di molto e riuscire anche ad eliminarli.

Generalmente si formano per una certa conformazione fisica e non tutti li hanno. Anche nei casi in cui si trovano in una piccola area del nostro corpo agendo con la giusta attività il risultato è sorprendente.

Gli esercizi per eliminare i banana rolls, scopri quali sono

Come abbiamo detto, ci sono diversi esercizi che si possono fare per ridurre i banana rolls, basta eseguirli in modo corretto e il risultato sul proprio corpo sarà davvero efficace. Il primo tra tutti è quello degli affondi. Per farli basta mettere una gamba davanti all’altra e piegarsi, la distanza deve essere corretta e si deve mantenere assolutamente la schiena dritta per non perdere l’equilibrio. Le mani possono stare sui fianchi e, se lo si preferisce, quest’esercizio può essere eseguito anche con dei pesi.

Ci sono poi gli slanci all’indietro con le gambe, anche loro efficaci nel combattere i banana rolls. Bisogna posizionarsi in quadrupedia – ovvero mani sotto le spalle poggiate al suolo, schiena rigorosamente dritta e glutei rivolti verso l’alto. Una volta stabilita la corretta posizione si può iniziare l’esecuzione sollevando i glutei verso l’alto, anche in questo caso si possono usare carichi o elastici indicati.

C’è poi il ponte da terra, questo è un esercizio fondamentale per la ‘guerra’ ai banana rolls. Bisogna stendersi in posizione supina, con le gambe divaricate, le ginocchia piegate e le braccia poggiate ai lati del corpo. Appena si è trovata la corretta posizione si può iniziare spingendo i glutei verso l’alto, aspettare qualche secondo e riscendere lentamente. Anche in questo caso si possono usare dei pesi da posizionare sul ventre.

Infine ci sono gli squat, che allenano i glutei in assoluto. Basta piegarsi verso il basso con le gambe, come se ci si stesse sedendo, ovviamente mantenendo la pozione corretta. Se non si dovesse essere sicuri del modo di esecuzione degli esercizi sopradescritti, è bene rivolgersi a un personal trainer per evitare di farsi male.