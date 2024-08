Ballando con le stelle 2024, cast non ancora chiuso? Spuntano 2 nomi bomba

Il 28 settembre comincerà Ballando con le stelle 2024 e c’è molta attesa di veder ballare i personaggi che Milly Carlucci ha selezionato per questa nuova scoppiettante edizione. Sul profilo ufficiale Instagram della trasmissione, sono stati condivisi i video dei vip che si cimenteranno, puntata dopo puntata, in vari stili di ballo.

Questi sono: Sonia Bruganelli, Luca Barbareschi, Bianca Guaccero, Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Massimiliano Ossini, Alan Friedman, Nina Zilli e Federica Pellegrini. Ma la stessa padrona di casa aveva anticipato che il cast non è ancora chiuso e che ci sono due altri nomi che verranno svelati più in là. Ecco di chi potrebbe trattarsi.

I 2 nomi bomba per Ballando con le stelle 2024

Nella prossima edizione di Ballando con le stelle il pubblico ne vedrà delle belle, dato che è stata confermata la stessa giuria dello scorso anno, composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni. Anche il cast di ballerini vip, reso ufficiale qualche giorno fa, si preannuncia scoppiettante.

Però non tutti i nomi sono stati svelati. La stessa Milly Carlucci aveva infatti dichiarato: “Vogliamo lasciare una piccola sorpresa che vi sveleremo in un secondo tempo. Quando? Mica lo potete sapere adesso. Ci sono due nomi che non vi dico, sono chiusi e impacchettati. Non posso dirlo ora, ve li dirò più avanti. Dai, giochiamo un po’. Sono nomi importanti e molto carini, per questo ve lo voglio dire. Giochiamo un po’”.

Da quel momento è partito un toto nomi per capire chi ancora potesse entrare a far parte del cast di Ballando con le stelle. A dare una piccola anticipazione è stata proprio una delle giudici della trasmissione, Carolyn Smith. In una recente intervista a Mio, la Smith ha infatti detto che lei vorrebbe sul palco la conduttrice Barbara D’Urso, il cui nome da mesi viene associato a Ballando con le stelle, anche se per il momento non c’è stata alcuna conferma.

Su di lei, Carolyn ha detto: “Il suo nome circola dal 2015 e ammetto che mi piacerebbe molto che partecipasse. Mi piacerebbe vederla in pista perché sicuramente sarebbe un’ottima concorrente e ha tanto da raccontare”. Un altro nome bomba fatto dalla giudice di Ballando con le stelle è quello del grande cantante Massimo Ranieri. Su di lui Carolyn è sicura: “Per me sarebbe una soddisfazione personale perché mi piace moltissimo come artista e sono follemente innamorata della sua voce. So che in pista si muove bene ma mi piacerebbe vederlo ballare in coppia, questo sarebbe molto interessante”.

Non sappiamo ancora se Barbara D’Urso e Massimo Ranieri entreranno a far parte del cast di Ballando con le stelle 2024 ma, se così fosse, insieme ai personaggi vip già scelti, riuscirebbero davvero a dare vita ad un grande spettacolo.