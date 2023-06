Balcone sempre splendente, tutti i trucchi a seconda del tipo di pavimento

Avere il balcone sempre perfetto non è semplice, soprattutto perché il pavimento esterno tende a sporcarsi molto facilmente.

Spesso ci si concentra sulla questione pulizia, senza fare caso a come pulire al meglio quello spazio in base al materiale con cui si va a lavorare. Non tutti i prodotti sono uguali e quindi nemmeno le pavimentazioni: ci sono quelle delicate come il legno, quelle più forti come il gres, o quelle in PVC che sono maggiormente resistenti.

Il pavimento del balcone tende a sporcarsi facilmente, in quanto essendo posto all’esterno è ricettacolo di germi, batteri, deiezioni di animali, sporco, polvere e briciole. Per avere il pavimento sempre perfetto e godersi lo spazio esterno in estate è importante usare dei piccoli trucchi per agevolare il lavoro da fare.

Come pulire il pavimento del balcone in base alle diverse tipologie

Se il vostro pavimento esterno è in gres allora va lavato con acqua fredda e sapone di Marsiglia, aggiungendo un cucchiaio di bicarbonato e un bicchiere di aceto per disinfettare. La soluzione è l’ideale per coniugare tutto ciò che è necessario per lo spazio esterno.

Nel caso di una pavimentazione porosa, quando il materiale è particolarmente complicato e tende ad accumulare sporco, si può usare il vapore caldo per una pulizia approfondita. In commercio si trovano strumenti adeguati che costano circa 30 euro e sono facilissimi da utilizzare sia per l’esterno che per l’interno.

Il marmo, proseguendo, è un materiale molto delicato. In questo caso non è possibile utilizzare niente che possa grattare via la sporco ma solo acqua e sapone di Marsiglia o detergente apposito. Il risultato sarà splendido a lungo termine perché il marmo tende a non accumulare tanto grasso.

L’uso di sostanze come il sapone di Marsiglia in qualità di alternativa ai classici prodotti non serve solo a pulire ma anche a lucidare e formare una sorta di barriera che garantirà un balcone splendido per molto tempo e consentirà di avere uno spazio sempre accogliente per gli ospiti improvvisi. Attenzione però a non usare prodotti acidi anche di tipo naturale, oppure i rimedi della nonna come limone e sale.

Questi sono in grado di contaminare il colore e di sbiadire alcune zone della pavimentazione. Possono essere utilizzati solo se si tratta di un materiale particolarmente duro e dunque perfetto in ogni condizione. Per il legno vanno sempre impiegati i prodotti appositi, inoltre è sconsigliabile per il balcone o il terrazzo perché il sole, il caldo e gli agenti atmosferici tendono a rovinarlo molto facilmente.