Le pagelle dei look dei BAFTA Awards 2021

Ieri sera, domenica 11 aprile, si sono tenuti gli “Oscar inglesi”: i BAFTA Awards. I tradizionali premi, assegnati dalla British Academy of Film and Television Arts, ci sono tenuti come di consueto alla Royal Albert Hall di Londra. Questa 74esima edizione, in era Covid, è stata un po’ particolare. Infatti, i primi 8 primi sono stati assegnati sabato e i restanti 17, i più importanti, ieri sera.

Ad aggiudicarsi i premi per miglior film, miglior regia e miglior attrice protagonista è Nomadland, della regista cinese Chloé Zhao. Il premio come miglior attore, invece, è andato al grande Anthony Hopkins, mentre quello per la miglior sceneggiatura originale è stato conquistato da Emerald Ferrell per Promising Young Woman.

Chiaramente anche ai BAFTA Awards non poteva mancare il red carpet. E dove c’è un red carpet ci sono anche le nostre pagelle con il look che abbiamo adorato e quelli che invece ci hanno fatto dire “poteva fare di meglio”.

Le pagelle dei BAFTA Awards 2021

Dall’abito di Zuhair Murad di Anna Kendrick a quello super scintillante di Gugu Mbatha-Raw, ecco le nostre pagelle dei 74esimi BAFTA Awards.

Gugu Mbatha-Raw – 10+

Partiamo subito col botto, perché l’abito indossato dall’attrice è sicuramente uno dei più belli visti sul red carpet dei BAFTA Awards. Anzi, noi ci sbilanciamo e vi diciamo che l’attrice britannica classe ’83, con il suo preziosissimo abito Louis Vuitton e i gioielli Messika, per noi è la regina di quest’anno.

Foto Getty Images | Jeff Spicer

Priyanka Chopra Jonas – 4

Priyanka ha vinto Miss Mondo nel 2020 ed è una delle più amate attrici di Bollywood. Ai BAFTA Awards, però, non ci ha conquistate. La scelta dell’outfit, con completo di Pertegaz e gioielli Bulgari, ai nostri occhi risulta un po’ troppo casual. Si poteva decisamente fare di più.

Foto Getty Images | Jeff Spicer

Celeste – 5

Celeste sta sicuramente riscuotendo molto successo nel panorama musicale internazionale. La cantante, classe ’94, è una delle altre che, però, non ci ha particolarmente colpito sul red carpet dei BAFTA Awards. Per la sua esibizione durante la cerimonia di premiazione Celeste ha scelto un abito con scollo quadrato, gonna lunga e orecchi di perle di Apple & Figs. Un po’ troppo austero per i nostri gusti.

Foto Getty Images | Jeff Spicer

Emerald Fennell – 6

Emerald Fennell, come già detto, ha trionfato nella categoria miglior sceneggiatura originale. Il suo outfit ai BAFTA, però, non ci ha fatto dire “wow”. L’abito, realizzato da Rouland Mouret, è sicuramente bellissimo, ma per essere perfetto gli manca qualcosa, come ad esempio un tocco di colore.

Foto Getty Images | Zoe McConnell

Anna Kendrick – 10

Senza giraci troppo intorno, il secondo e ultimo 10 delle nostre pagelle dei look dei BAFTA Awards se lo aggiudica Anna Kendric. L’attrice, infatti, ci ha letteralmente conquistate con il suo abito a pieghe, con maxi spacco, firmato da Zuhair Murad.

Foto Getty Images | Emma McIntyre

Sophie Cookson – 7

L’attrice per la 74esima edizione dei BAFTA Awards è andata sul sicuro, puntando su un bellissimo abito con dettagli sulle spalline realizzato da Giorgio Armani. Decisamente incantevole.

Foto Getty Images | Jeff Spicer

Phoebe Dynevor – 7

Anche Phoebe Dynover conquista un bel 7 grazie al suo bellissimo abito monospalla di Louis Vuitton. La semplicità, con un dettaglio particolare, premia sempre.

Foto Getty Images | Jeff Spicer

Cynthia Erivo – 7

L’outfit di Cynthia Erivo poteva essere un 10. Il vestito in oro e argento di Louis Vuitton è un piccolo sogno ad occhi aperti. Unica nota stonata? Le scarpe. Per noi sono da bocciare.

Foto Getty Images | Jeff Spicer

Dominique Fishback – 9

Provate a dirci voi com’è possibile non innamorarsi dell’abito realizzato Georges Hobeika indossato da Dominique Fishback? Un vero e proprio capolavoro che le dona moltissimo.

Foto Getty Images | Marcus Ingram

Wunmi Mosaku – 9

Il bellissimo abito blu indossato da b per il red carpet virtuale dei BAFTA è semplicemente da sogno e le sta divinamente. I gioielli, poi, sono abbinati in modo perfetto.