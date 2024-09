Autunno 2024: 5 trend moda che faranno impazzire

L’autunno 2024 sta per arrivare e porterà con sé i nuovi trend moda che conquisteranno il tuo guardaroba. Dalle passerelle alla strada! Nelle ultime stagioni la tendenza principale per l’autunno sono stati abiti eleganti e poco appariscenti. Quest’anno però, tutto cambierà e dalle passerelle arrivano abiti colorati ed eccentrici con dettagli che non passano inosservati. Tra i must have in guardaroba di quest’anno ci sono stampe leopardate, gonne a palloncino, collant colorati e l’intramontabile denim total look. Dalle passerelle alle strade, vediamo come adattare gli abiti di alta moda alla quotidianità. Tutte queste tendenze possono essere sperimentate per creare look unici e personali. Nel dettaglio, i principali trend moda dell’autunno 2024. Autunno 2024, tutti i trend moda Il primo must …

Autunno 2024, tutti i trend moda

Il primo must have nel guardaroba, come già accennato, è la gonna a palloncino. Se sei stata adolescente nei primi anni Duemila ne hai già una nell’armadio. Il ritorno in grande stile di questo capo romantico e allo stesso tempo voluminoso.

La gonna a palloncino di presta a moltissimi abbinamenti: dai più casual con le scarpe da ginnastica e una felpa, ai più eleganti con tacchi alti e una bella giacca corta, o meglio, i capispalla cropped.

Questi ultimi rappresentano un altro trend moda dell’autunno 2024 e sono piumini, blazer, cappotti, giacche di pelle e trench che arrivano poco sopra la vita. Aggiungono originalità a qualsiasi outfit.

Un altro must nel guardaroba sono i collant a fantasia. Non più il colore nero oppure, peggio, color carne. Quest’autunno potrai vestire le tue gambe con collant colorati, stampati e decorati. In questo modo potrai personalizzare il tuo look con colori divertenti e vivaci.

Arriviamo al quarto trend moda dell’autunno 2024: l’animalier! I tuoi outfit assumeranno nuovamente un tocco selvaggio e sensuale.

Infine abbiamo l’intramontabile denim total look, che non passa mai di moda. Jeans, giacche e camicie in denim doneranno ai tuoi outfit una grinta senza tempo.

Ma come abbinare tutti questi trend moda dell’autunno 2024? Innanzitutto puoi giocare con i contrasti, abbinando tessuti diversi per un look dinamico.

Scegli gli accessori giusti, come una borsa particolare, oppure un paio di occhiali da sole. Opta per capi che valorizzano le tue forme e allo stesso tempo ti fanno sentire a tuo agio.

Infine non aver paura di sperimentare. Non dimenticare che la moda è un gioco e puoi creare outfit in base ai tuoi gusti personali per stare bene con te stessa e allo stesso tempo essere unica!