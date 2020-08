Negli ultimi tempi è nata la necessità, in tutti i settori, di trovare nuove soluzioni legate alla gestione della comunità così come quelle di riprogrammare il proprio lavoro.

Anche Unieuro, il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, grazie a una rete capillare di 479 negozi su tutto il territorio nazionale tra diretti (203) ed affiliati (276), alla piattaforma digitale unieuro.it e all’e-tailer Monclick, ha deciso di ascoltare le esigenze dei propri clienti ideando una serie di servizi pensati per rendere gli acquisti più facili e veloci, ma soprattutto sicuri.

AUTOritiro Unieuro: compri online, ritiri in auto

Proprio per continuare ad offrire ai propri clienti un’esperienza di acquisto sicura, anche in un periodo di emergenza causata dal Covid-19, Unieuro ha deciso di rivedere e potenziare alcuni dei suoi servizi. L’azienda, che ha sede a Forlì e dispone di un centro logistico accentrato a Piacenza contando su uno staff di oltre 4.300 dipendenti, ha infatti istituito un servizio che permetterà di ritirare gli acquisti effettuati online presso il punto di ritiro merci più vicino alla propria abitazione.

Con AUTOritiro, il nuovo servizio Unieuro, dopo aver scelto il prodotto sarà possibile aggiungerlo al carrello e portare a termine l’acquisto.

Pagando online, poi, si potrà selezionare il punto di ritiro più vicino scegliendo tra tutti i punti vendita che partecipano all’iniziativa.

Fatto questo arriverà una mail di conferma con la possibilità di recarsi presso il punto di ritiro merci.

Arrivando in auto e seguendo le istruzioni per il cartello “Autoritiro”, un addetto caricherà direttamente nel veicolo gli acquisti.

Una modalità che fa parte dei Servizi Unieuro per il cliente e che permetterà non solo di non andare in negozio evitando file e luoghi affollati, ma anche di usufruire gratuitamente di un servizio sicuro e affidabile, senza stress.

Cosa acquistare da Unieuro

Sul sito Unieuro trovi le migliori marche di elettronica, informatica, elettrodomestici e telefonia.

Inoltre puoi trovare una sezione dedicata alla cura della persona, sempre aggiornata con interessanti offerte e nuovi prodotti appena lanciati sul mercato: epilatori e depilatori, piastre, asciugacapelli e spazzole per la pulizia del viso, per ogni categoria puoi scegliere tra innumerevoli marche, perfette per accontentare tutte le esigenze e tutte le tasche.

Non ti resta che metterti comoda sul divano con un tablet o uno smartphone, scegliere il prodotto che ti serve e procedere con l’acquisto. Con “Autoritiro” non dovrai incastrare i tuoi appuntamenti con la consegna del tuo ordine, ma potrai passare direttamente al punto vendita più vicino quando sei più comodo, senza nemmeno scendere dall’auto.

Contenuto realizzato in collaborazione con Unieuro

