Aurora Ramazzotti non vuole fare pace con Tommaso Zorzi

Aurora Ramazzotti proprio non vuole riappacificarsi con Tommaso Zorzi. L’ex protagonista di Riccanza è ancora “rinchiuso” nella casa del Grande Fratello Vip 5 desideroso, come aveva dichiarato nelle fasi iniziali del reality, di far pace con l’ex migliore amica, ma alla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non interesserebbe un riavvicinamento.

Pare proprio che Aurora Ramazzotti rifiuterebbe sia le interviste sul caso sia le multiple richieste di entrare nel reality per sancire finalmente la pace con Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi aveva ammesso le sue colpe

Zorzi, tra un battibecco e l’altro con Patrizia De Blanck, aveva confidato a Myriam Catania i motivi del dissidio e, cosa più importante, la volontà di ritornare sui propri passi: “Vorrei fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho davvero un carattere di me***. Aurora è fidanzatissima e forse non lo riesco ad accettare. Ho la sindrome dell’abbandono…”.

Tommaso, rimasto solo durante tutto il lockdown (in compagnia del suo misero milione di follower su Instagram), aveva accusato la lontananza di Aurora, che invece stava trascorrendo la quarantena in famiglia, con il fidanzato Goffredo Cerza e l’amica Sara Daniele, figlia del cantautore di Pino Daniele.

La fuga romantica a Capri andata all’aria

Secondo le parole di Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi e autore televisivo, la coppia di amici aveva cercato di recuperare organizzando un weekend di svago a Capri. La scomparsa della nonna del fidanzato di Aurora, Goffredo, aveva però scombussolato i piani. Aurora ha annullato la vacanza e Zorzi avrebbe tagliato i ponti.

Sempre Parpiglia ha riportato che gli autori del Gf Vip avrebbero provato a chiedere ad Aurora di entrare nella casa per un chiarimento con l’amico, ma lei avrebbe rifiutato senza esitare.

Tommaso vuole ancora bene a tutta la famiglia

Tommaso, nonostante tutto, ha solo parole d’amore per la famiglia Trussardi: “Sole e Celeste sono bellissime. Michelle e Tomaso sono bellissimi“. Parlando di Michelle Hunziker, “una persona purissima“, Zorzi ha anche raccontato un aneddoto: “Una volta mi chiede di poter venire a vedere Sanremo a casa mia. Arriva la mamma della tua amica, in tuta, con una bottiglia di vino, è Mich, non la Hunziker…. Lei è super mamma, super conduttrice, super sportiva, è tutto“.