 Aurora Ramazzotti questa volta stupisce tutti: ecco cosa ha provato durante la vacanza

Chi non si è mai trovato a scorrere sui social, incantato da un tutorial beauty al punto da volerlo replicare immediatamente a casa? Anche le celebrità non sembrano essere immuni a questa tentazione, come dimostrato da Aurora Ramazzotti durante la sua recente vacanza in famiglia. La giovane influencer si è lasciata conquistare da uno dei video virali di TikTok, decidendo di provare un metodo fai-da-te per ottenere delle perfette onde da spiaggia, senza l’uso di phon o piastra. Tuttavia, l’esperimento non è andato come previsto, dando vita a una situazione decisamente comica e divertente.

Aurora Ramazzotti è conosciuta per la sua autenticità sui social, dove non ha mai nascosto le gioie e i piccoli drammi della sua vita quotidiana. Che si tratti di condividere i lati più impegnativi della maternità o i piccoli disastri di stile che capitano quando ci si veste di fretta al mattino, Aurora ha sempre mantenuto un approccio ironico e trasparente. Questa volta, ha voluto documentare i suoi tentativi di replicare un tutorial di TikTok per ottenere delle onde morbide tra i capelli.

L’esperimento beauty di Aurora Ramazzotti

Nelle Instagram Stories caricate sul suo account social ufficiale, Aurora ha mostrato con entusiasmo i passaggi seguiti per ottenere le tanto desiderate beach waves. Secondo le istruzioni del tutorial, ha intrecciato i capelli in due trecce laterali, che ha poi avvolto con un nastro e legato al centro della testa. Ha passato, poi, l’intera notte con questo insolito “accessorio” tra i capelli, aspettandosi di svegliarsi con delle onde perfette. Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto.

Tuttavia, la mattina successiva, si è ritrovata con una chioma piuttosto scompigliata e, con il suo tipico senso dell’umorismo, si è paragonata a un piccolo cane maltese, ironizzando sul risultato ottenuto.

Quando finalmente ha sciolto le trecce e rimosso il nastro, Aurora non ha potuto trattenere la delusione. Le onde che aveva sperato di ottenere erano appena accennate. E il risultato, purtroppo, era lontano dalle aspettative. Tuttavia, la giovane influencer ha affrontato la situazione con la sua solita ironia, ammettendo che qualcosa non era andato per il verso giusto. “In realtà, dopo 15 minuti non è così male, ma non c’è mai una volta che mi venga un’idea e poi dica: che bella idea”, ha scritto con autoironia nella didascalia di una delle sue storie.