Aurora Ramazzotti, conquista tutti in total denim: come copiare il look con meno di 100 €

Aurora Ramazzotti lascia tutti di stucco con il suo look total denim. Così è stupenda, come ricreare l’outfit senza spendere una fortuna?

Bella e brava, Aurora Ramazzotti è ormai diventata una star a tutti gli effetti. La giovane figlia di Eros e di Michelle Hunziker può contare non soltanto su due genitori famosissimi ma anche sulle sue incredibili capacità, che l’hanno portata ad affermarsi nel mondo dello spettacolo.

Nonostante la giovane età, Aurora Ramazzotti sembra avere già le idee molto chiare per quanto riguarda il suo futuro nello show business. In passato la ragazza ha lavorato come conduttrice sul piccolo schermo, per poi prendersi una pausa in vista della nascita del suo primo figlio. Quasi un anno fa, infatti, la bella Aurora è diventata mamma di Cesare, il bimbo avuto dallo storico compagno Goffredo Cerza.

Nonostante gli impegni della maternità, la Ramazzotti non è mai mancata sui social. Qui la giovane è in possesso di un profilo seguitissimo, con migliaia e migliaia di followers provenienti da tutta la penisola. Proprio online la ragazza non manca mai di condividere i diversi momenti della giornata, divisa tra il tempo in famiglia e quello che dedica agli amici. Sui social sono apparse alcune immagini che ritraggono la Ramazzotti come non si era mai vista prima, ma che cos’ha indossato?

Aurora Ramazzotti, il suo look costa meno di 100 euro

Grazie al suo fisico snello e longilineo, la Ramazzotti può permettersi di giocare con vari stili e sperimentare diversi look. Non fa eccezione quello con cui è apparsa di recente e che è piaciuto parecchio ai suoi fan. Si tratta di un outfit total denim, composto da una salopette a maniche lunghe. Il look ha conquistato tutti tanto da diventare uno dei più copiati della stagione.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, la Ramazzotti non ha speso tanto per la sua tuta in denim. Come si vede sul sito ufficiale di Zalando, ad esempio, è possibile ricreare il look della bella Aurora spendendo meno di 100 euro. Sul sito della nota catena di abbigliamento, infatti, si trova una salopette di jeans identica a quella indossata dalla Ramazzotti e che costa solo 59,99 euro. Dal selfie che la ragazza si è scattata in ascensore si vede che, alla tuta in jeans, ha abbinato una borsetta a mano gialla e un paio di occhiali da sole.

Classe 1996, non è la prima volta che Aurora Ramazzotti detta legge in fatto di moda. La giovane artista ama giocare con diversi look, passando da quelli casual di tutti i giorni a quelli più eleganti che riserva per le occasioni speciali.