L’8 marzo è un giorno molto importante: è la giornata internazionale della donna, motivo per cui va celebrata nei migliori dei modi. Scambiarsi gli auguri per la festa della donna o anche un semplice pensierino con le donne della propria vita è molto emozionante. Abbiamo raccolto per voi una vasta scelta di frasi per fare gli auguri a delle donne speciali sia con una dedica che con un’immagine arricchita da citazioni o poesie toccanti. Non mancano gli auguri divertenti da fare alle amiche o alla propria mamma!

Frasi per fare gli auguri alle donne l’8 marzo

Mamme, sorelle, figlie, amiche, fidanzate e non solo: tutte le donne meritano di ricevere una frase bella ed emozionante l’8 marzo. Le frasi per la festa della donna da dedicare alle donne della vostra vita sono davvero tantissime: abbiamo selezionato per voi delle citazioni famose di poeti e scrittori, frasi originali e commoventi, ma anche auguri divertenti da dedicare alle amiche o colleghe più strette. Per rendere l’atmosfera ancora più romantica, non mancano le frasi d’amore o le poesie per le donne da condividere l’8 marzo. Le frasi o le poesie rendono la giornata della donna ancora più speciale!

Immagini d’auguri per la festa della donna

Condividere frasi o aforismi sui social, come Instagram o Facebook, è una tendenza che conquista giovani e adulti. La giornata internazionale della donna è l’occasione perfetta per condividere una bellissima immagine con poesie, citazioni o frasi d’auguri. Che sia su Facebook o sullo stato di Whatsapp, le immagini da salvare possono essere condivise con chiunque, quindi tornano utili anche per fare gli auguri a mamme, sorelle, zie, amiche e colleghe. Se volete stupire le donne della vostra vita con frasi d’amore, citazioni di scrittori e poeti o auguri divertenti, qui troverete senza dubbio la giusta ispirazione!

Biglietti di auguri per la festa della donna

Le frasi famose o le immagini con mimose e citazioni possono diventare protagoniste di biglietti di auguri personalizzati. I biglietti fai da te per la festa della donna sono un’idea regalo economica ed emozionante: oltre ad essere facili da realizzare, sono anche veloci e originali. Apprezzeranno sicuramente, quindi tirate fuori creatività e fantasia per realizzare biglietti di auguri belli ed emozionanti!