Il meraviglioso attico di Bella Hadid a Soho vale una fortuna

Bella Hadid è una delle indiscutibili icone di stile del nostro tempo. Ma non solo. Sembra infatti che la top model abbia anche un certo talento per il settore immobiliare. A dirlo è il suo super attico a Soho, del quale Bella ha aperto le porte, rivelando un spazio ampio e dal tocco industrial.

Secondo Dirt, la super modella ha acquistato l’attico a New York per 6,1 milioni di dollari nel giugno scorso. Questo in concomitanza, più o meno, con la sua separazione da The Weeknd. A distanza di quasi un anno, pare che Bella Hadid stia cercando di vendere la sua abitazione.

Spazi ampi e finestre giganti per il super attico di Bella Hadid da oltre 6 milioni di dollari

L’attivo, in vendita a 6,499 milioni di dollari, si trova all’interno di un edificio boutique. Questo, perché ha solo sei piani e 14 case, tra cui quella di Gigi Hadid e di Zayn. La struttura, bellissima, risale al 1877 ed è nato come showroom per la vendita della seta.

L’appartamento di Bella Hadid, di circa 283 metri quadrati, è composto da due camere da letto e due bagni, con pavimenti in legno e soffitti a volta in mattoni rossi. Inoltre, essendo in stile industrial, sono presenti anche colonne metalliche e condutture a vista. Infine, nell’attico sono presenti grandi finestre e colonne di legno, per un effetto super ricercato e chic.

Ovviamente, non può mancare il soggiorno, arredato con librerie eleganti e ampie finestre che rendono l’ambiente super luminoso. Per quanto riguarda, invece, la cucina, è elegante e composta da un enorme bancone di marmo nero venato di bianco, con piani cottura e un gigantesco armadio per il vino, con lo spazio per più di 100 bottiglie.

Il pezzo forte è la terrazza

Infine, Bella Hadid nel suo attico ha una bellissima camera da letto, con i soffitti a volta i mattoni rossi e grandi finestre, che contraddistinguono tutto l’appartamento. Ovviamente, non può mancare la cabina armadio con un esposito di scarpe in vetro personalizzato e il bagno con specchio gigante ornato con infissi in bronzo.

Se gli interni dell’attico sono impressionanti, lo è ancora di più il terrazzo sul tetto, perfetto per godersi lo skyline di New York, con pannelli in legno per il massimo della privacy. Insomma, un attico da sogno per il prossimo fortunato che ci abiterà dopo Bella Hadid.