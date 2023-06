Assorbenti: tutte le alternative sostenibili

Gli assorbenti rappresentano una necessità, ciò nonostante rimangono dei prodotti altamente inquinanti. Vediamo le alternative green.

Le donne non possono vivere senza assorbenti, si tratta infatti di un vero e proprio bene primario. Parliamo tuttavia di un prodotto usa e getta, realizzato generalmente con materiali che non possono essere riciclati. Si trasforma così in un elemento altamente inquinante.

In seguito alla diffusione della cultura green, associata alla crescente crisi climatica, le aziende hanno investito sulla realizzazione di una serie di alternative ecosostenibili. In questa sede dunque, elencheremo alcuni prodotti che possono sopperire all’utilizzo frequente dell’assorbente. Si tratta di articoli il cui impatto ambientale è decisamente inferiore.

Assorbenti, alternative possibili: gli articoli ecosostenibili

Intimo assorbente. Si tratta di veri e propri slip, muniti di un doppio strato assorbente e anti-odore . È possibile indossarli nell’arco dell’intera giornata, in quanto contengono il flusso per oltre sei ore (a seconda ovviamente dell’intensità). Successivamente vanno lavati semplicemente a freddo.

Disco mestruale. Realizzato in silicone, è da posizionare in prossimità della cervice. Il flusso verrà accumulato nel sacchetto, per poi essere rimosso dopo 10/12 ore. In commercio esistono sia i dischetti organici usa e getta, sia i dischi riutilizzabili (da lavare dopo ogni utilizzo).