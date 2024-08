Aspirapolvere, così eviti che si trasformi in un covo di acari ed allergeni: per igienizzarlo a fondo bastano solo 5 minuti

Pulire e igienizzare l’aspirapolvere sarà un gioco da ragazzi d’ora in poi: niente più batteri e acari della polvere, ecco come.

Le pulizie di casa possono essere un cruccio per molti. Si cerca di eliminare qualsiasi granello di polvere presente negli angoli di casa e per farlo ci si munisce della migliore alleata: l’aspirapolvere. Al pari di tutti gli altri utili elettrodomestici che ci ritroviamo fra le mura domestiche, anche questa è essenziale nelle faccende di casa. Ci permette di eliminare la polvere accumulata in una sola mossa, consentendoci, inoltre, di arrivare in punti in cui sarebbe difficile giungervi con le sole mani.

Tuttavia, anche l’aspirapolvere necessita di una pulizia quotidiana. Lo sporco accumulato all’interno potrebbe di fatti rendere vano il nostro operato spargendo in casa batteri e acari all’occhio invisibili. Motivo per il quale, si rivela fondamentale igienizzare accuratamente l’aspirapolvere. Come farlo nel migliore dei modi? Abbiamo a disposizione un trucchetto semplice, economico e velocissimo che fa al caso nostro.

Igienizzare l’aspirapolvere con un trucco semplicissimo: non dovrai più preoccuparti della polvere in eccesso

Risucchiando tutto ciò che si ritrova dinanzi, l’aspirapolvere può diventare in un attimo un cumulo di sporco e batteri. Ciò comporta che, di tanto in tanto, non solo il cestello vada svuotato e lavato, ma che debba essere eseguita una pulizia più profonda per assicurarsi che spazzole e filtri siano perfettamente igienizzati. Come farlo?