Che si parlasse di smagliature, cellulite o qualche rotolino, Ashely Graham non ci ha mai nascosto niente. E dopo essere diventata mamma di Isac l’amore per il proprio corpo è ancora più forte, tanto da volerlo celebrare con un selfie senza veli postato sul suo profilo Instagram. Un vero simbolo della body positivity che ha trasformato in un’armatura, e forse anche un’arma, da usare contro gli haters, i suoi “inestetismi” (se così li vogliamo chiamare).

Nove mesi fa è diventata mamma del piccolo Isac

A gennaio 2020, Ashley è diventata mamma di Isaac Menelik Giovanni Ervin, nato dalla relazione con il cinematografo Justin Ervin. La modella americana non ha nascosto niente alle sue seguaci: tutta la gravidanza è stata messa in bella mostra sui social, compreso il post partum e l’allattamento. Non solo, come di norma, Ashley non ha nascosto anche i lati più “sgradevoli” del diventare mamma: smagliature su seno e addome, tessuti che si lasciano andare, chiletti guadagnati.

Ashley Graham: “Una grande ragazza nuda”

L’importante, comunque, è amarsi, di questo Ashley Graham ne è convinta. E si vede. Si mostra per quella che è, come in quest’ultimo selfie postato con la didascalia “Una grande ragazza nuda”, e grida al mondo di amarsi. Con la foto, scattata nell’intimità del suo bagno dopo la doccia, mostra alle donne che si può aspettare a rimettersi in forma, che i segni lasciati dal parto non sono da nascondere ma da valorizzare.

L’autenticità firmata Ashley Graham

Non ricorre a trucchetti, ritocchini o filtri, quando condivide la sua vita sui social. L’autenticità è esattamente quello che dà ai suoi follower, e loro la accettano ben volentieri. Recentemente Ashley ha postato un video del suo addome coperto di smagliature: manco a dirlo, ringraziamenti e adorazione piovevano come coriandoli. “Amo questo video così tanto che potrei piangere. Le donne vere hanno curve, smagliature, cicatrici… di tutto. Grazie perché stai aiutando a far sparire questi stigma”, aveva risposto un’utente.

Le donne rispondono: “Mi hai cambiato la vita”

L’impatto della personale campagna di auto accettazione di Graham è sicuramente fortissimo, tanto che sono centinaia le donne che quotidianamente rispondono alle foto postate: “Mi hai cambiato la vita”, “Per fortuna che ci sei tu”, sono alcuni dei commenti che le lasciano.