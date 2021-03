Gli outfit total white sono super cool in primavera e in estate. Ovviamente, anche le star apprezzano il bianco e scelgono sempre di più, con la bella stagione, capi e accessori di questo colore. L’ultima ha sfoggiare un look total white è Ashley Benson.

L’attrice, star di Pretty Little Liars, ha postato su Instagram uno scatto, davanti allo specchio, in cui sfoggia un cappotto bianco in seta e lana e una borsa Peekaboo Iseeu, entrambi di Fendi, e un paio di scarpe aperte con punta squadrata di Giuseppe Zanotti. Un outfit pazzesco e da capogiro, anche nel prezzo. Perché tra cappotto, borsa e scarpe, Ashley Benson indossa un look da quasi 10mila dollari.

Lo styling davvero super cool dell’attrice classe ’89 è stato realizzato da Jacqueline Zenere. La stylist ha già lavorato tantissime volte con Ashley Benson e, oltre ad occuparsi dei suoi look, lavora anche con Elizabeth Olsen e Olivia Palermo.

Look total white ispirato a quello di Ashley Benson

L’outfit super candido di Ashley Benson è sicuramente perfetto per la primavera e facile da replicare senza spendere una fortuna.

Cappotto leggero

Abbiamo salutato da qualche giorno il cappotto invernale, ma questo non vuol dire che non serva un bel soprabito primaverile in stile Ashley Benson. L’attrice, in questo caso, sceglie di utilizzare il capospalla come abito.

Noi, che vogliamo osare come lei, vi consigliamo il modello sugus proposto da Mango e disponibile su Zalando. Oltre ad essere realizzato con almeno il 50% di materiale riciclato, questo cappottino leggero può essere indossato sia aperto che chiuso, grazie ai pratici bottoni anteriori, e può diventare un minidress da sogno.

Foto Zalando | Mango SUGUS – Cappotto corto

Borsa, punta sul colore come Ashley Benson

La Peekaboo di Fendi è sicuramente tra le borse più iconiche che tutti sognano. Se volete replicare il look di Ashley Benson, ma questa maxi bag è fuori budget, puntate sul colore.

Per questo, anche noi abbiamo puntato sul colore e vi consigliamo la borsa a tracolla bianca proposta da Coccinelle, realizzata per essere portata in tanti modi diversi e quindi perfetta per tante occasioni, oltre che con un prezzo decisamente più contenuto.

Foto Coccinelle | Anne Croco

Scarpe

Per quanto riguarda le scarpe, i modelli proposti da Giuseppe Zanotti, brand indossato da Ashley Benson, sono incredibili. Noi, però, vogliamo puntare su un’alternativa total white adatta a tutte le tasche e vi consigliamo il modello Neima di Be Mine disponibile su Asos, con allacciatura alla caviglia e tacco ampio, per essere comode ma allo stesso tempo super glam.