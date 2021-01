Lo stile vintage, anche per la casa, è senza ombra di dubbio tornato di moda. Tra insegne e telefoni dal gusto retrò, sono tantissimi gli elementi d’arredo che si possono trovare nei mercatini, nei negozi dell’usato e online.

Se prima non avevamo grande interesse per la credenza in legno nella cucina di nostra nonna o per la cassettiera un po’ “datata” in casa di qualche parente, adesso questi oggetti sono ricercatissimi e perfetti per arredare la propria abitazione in stile vintage.

Arredamento vintage: cosa si può trovare nei mercatini

Tazzine e piatti di porcellana

Se siete amanti del the delle cinque, come la Regina Elisabetta, non potrete non avere in casa almeno un servizio di piatti e tazzine in porcellana. Se lo stile minimale di Ikea non vi soddisfa, nei mercatini dell’usato, ma anche online, potrete trovare tantissime soluzioni vintage che fanno al caso vostro. Con decori floreali o geometrici, bianche o nere con bordature in oro, tazzine e piatti in porcellana sono tra gli oggetti più ricercati e desiderati per la casa e sono davvero stupendi, se si sa cercare bene.

Vecchi telefoni

Se avete in cantina un vecchio telefono fisso beh, è ufficialmente arrivato il momento di tirarlo fuori. Se invece non ne avete uno, ma lo desiderate tanto, siete fortunati, perché i vecchi telefoni sono tra gli oggetti che troverete in gran quantità nei mercatini dell’usato e online.

Colorati o più sobri, con grandi cornette spesso anche particolari, i telefoni vintage sono un perfetto elemento d’arredo per la casa e conferiscono subito all’ambiente un’aria decisamente retrò, ma allo stesso tempo super stilosa.

Se siete alla ricerca di un oggetto originale da Abba Lab potete trovare delle bellissime lampade realizzate utilizzando telefoni vintage.

Sedie

Tra vimini e metallo, le sedie sono tra gli elementi d’arredo vintage più ricercati e facili da trovare. Passeggiando per qualunque mercatino, o entrando in qualunque negozio, non avrete che l’imbarazzo della scelta. Inoltre, è molto probabile che riusciate a fare degli ottimi affari, portandovi a casa delle sedie anche di design ben tenute e ad un prezzo decisamente basso.

Cosa si può acquistare online

Musicassette

Per gli amanti della musica gli shop online sono il paradiso in terra. Questo perché sono tantissimi i rivenditori che propongono diverse musicassette, tra chicche e grandi classici.

Per chi non avesse un mangianastri, le musicassette sono un elemento d’arredo vintage davvero unico per la casa e sono perfette per arredare le mensole delle librerie del salotto o per dare un ulteriore tocco da “music addicted” alla camera da letto.

Giocattoli

I giocattoli non attirano l’attenzione solo dei bambini, soprattutto se sono vintage. Se siete amanti dei robot e delle macchinine retrò, vi brilleranno gli occhi dando un’occhiata all’offerta degli shop online. Tra le proposte, oltre ai giocattoli della vostra infanzia, troverete anche retro console e giochi da tavolo.

Macchine fotografiche

Tra telefoni e piattini, i fan delle macchine fotografiche analogiche avranno gli occhi a cuoricino. Non è strano, infatti, trovare in giro per la città mercatini e negozi che vengono macchine fotografiche analogiche e polaroid vintage, alcune persino funzionanti.

Tra i luoghi dove acquistare macchine fotografiche analogiche in ottime condizioni e funzionanti c’è East Market, tra i mercatini vintage più grandi e belli di Milano. A causa della pandemia, per il momento, l’evento è stato sospeso, ma potete dare un’occhiata al loro shop online o fare un salto nel loro negozio nel cuore del capoluogo lombardo.

