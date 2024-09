Armando Incarnato perde tutto e porge denuncia: la richiesta del cavaliere prima di Uomini e Donne

Mercoledì 28 agosto i partecipanti di Uomini e Donne si sono riuniti negli studi Mediaset del dating show. Rimane tuttavia un interrogativo in merito alla presenza o meno degli storici volti del programma: da Ida Platano a Gemma Galgani, fino ad arrivare ad Armando Incarnato. Per un’intera edizione infatti, il cavaliere napoletano è mancato dalle puntate, apparendo per due fugaci interventi a discapito di Alessandro Vicinanza e Aurora Tropea. Successivamente, in una stories, il medesimo ha sostenuto di aver intenzione di affrontare determinati argomenti in sedi opportune.

Aveva raccontato di aver ricevuto una serie di telefonate con l’anonimo e di aver preso coscienza della falsità dell’interlocutore ignoto. I followers hanno ipotizzato che potesse trattarsi di Cristina Tenuta, la femme fatale romana dai capelli biondi che ha dominato la scorsa edizione di Uomini e Donne. Nondimeno, come spesso accade quando si tratta di Armando Incarnato, le accuse espresse sui social sono finite ben presto nel dimenticatoio, così come l’eventualità di un suo ritorno nel dating show. E mentre i fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi si interrogano sul futuro televisivo del cavaliere napoletano, quest’ultimo è tornato sui social per esporre pubblicamente la sua denuncia.

Armando Incarnato denuncia i responsabili

Il cavaliere napoletano accusa sempre qualcuno. Inspiegabilmente, egli stesso riportava delle segnalazioni che lo raggiungevano nelle chat di Instagram contro diversi volti del programma. Prima fra tutte Aurora Tropea, ma anche Barbara De Santi, Roberta Di Padua, Alessandro Vicinanza, alcuni degli uomini che hanno frequentato Gemma Galgani e moltissimi altri.

Una volta individuato l’obiettivo da puntare con il suo mirino, ecco che il pupillo di Maria De Filippi partiva alla carica sciorinando dettagli privati della loro vita. Inutile sottolineare l’indignazione del web a proposito, accompagnata da chi invece credeva alle parole dell’indomito inquisitore.

In tal caso tuttavia si parla di una denuncia a tutti gli effetti. Armando Incarnato ha raccontato di aver perso il borsellino durante una giornata in spiaggia. Quest’ultimo conteneva 1.500 euro in contanti, tutti i documenti ed una collanina d’oro bianco regalatagli in dono da sua madre. “Non mi interessano i soldi, vedeteli come ricompensa” – ha scritto sul suo profilo Instagram – “Per favore, la collana che mi ha regalato mamma e i documenti”.

Il cavaliere si è rivolto ai carabinieri della caserma di Cetraro (Calabria, in provincia di Cosenza) per recuperare il borsello e dunque l’ha indicata come riferimento per coloro che avrebbero potuto trovare l’oggetto smarrito.